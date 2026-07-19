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U DRUŠTVU LEGENDI /

Poluvrijeme koje je zasjenilo utakmicu? Pogledajte kakav su show priredile Madonna i ekipa

Poluvrijeme koje je zasjenilo utakmicu? Pogledajte kakav su show priredile Madonna i ekipa
Foto: ELSA/Getty images/Profimedia
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Poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine pretvorilo se u pravi glazbeni spektakl. Show je otvorila Madonna, dok su nogometne legende Ronaldo i Ronaldinho vozeći vozilo s pjevačicom prolazili stadionom. Publiku su potom oduševili BTS i Justin Bieber, a Shakira je u konačnici izvela službenu himnu prvenstva. Program je trajao oko deset minuta te je završio zajedničkim nastupom svih izvođača i djece uz snažnu poruku ljubavi i zajedništva.

 

U galeriji u nastavku pogledajte prizore sa spektakularnog glazbenog showa. 

19.7.2026.
23:05
Irena Grgić
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaMadonnaShakiraBtsJustin Bieber
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