Poluvrijeme koje je zasjenilo utakmicu? Pogledajte kakav su show priredile Madonna i ekipa

Poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine pretvorilo se u pravi glazbeni spektakl. Show je otvorila Madonna, dok su nogometne legende Ronaldo i Ronaldinho vozeći vozilo s pjevačicom prolazili stadionom. Publiku su potom oduševili BTS i Justin Bieber, a Shakira je u konačnici izvela službenu himnu prvenstva. Program je trajao oko deset minuta te je završio zajedničkim nastupom svih izvođača i djece uz snažnu poruku ljubavi i zajedništva.

U galeriji u nastavku pogledajte prizore sa spektakularnog glazbenog showa.