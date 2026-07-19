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OVO SE ČEKALO /

Finale SP-a stalo na duže od očekivanog: Madonna, BTS, Bieber i Shakira zapalili stadion

Finale SP-a stalo na duže od očekivanog: Madonna, BTS, Bieber i Shakira zapalili stadion
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Foto: Lars Baron/Getty images/Profimedia

Vrhunac glazbenog spektakla stigao je dolaskom Shakire, koja je izvela pjesmu "Dai Dai", službenu himnu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva

19.7.2026.
22:38
Hot.hr
Lars Baron/Getty images/Profimedia
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Nakon raskošne ceremonije zatvaranja koja je uoči finala Svjetskog prvenstva oduševila desetke tisuća navijača na stadionu MetLife u New Yorku i New Jerseyju, gledatelji su tijekom poluvremena finalnog dvoboja između Španjolske i Argentine dobili još jedan spektakl za pamćenje.

Glazbeno-scenski program, koji je trajao oko deset do 15 minuta, okupio je neka od najvećih svjetskih glazbenih imena i pretvorio poluvrijeme u pravi koncertni događaj.

Show je otvorila Madonna, koja je na pozornici izvela svoj nastup dok su brazilske nogometne legende Ronaldinho i Ronaldo u posebnom vozilu prolazili hodnicima stadiona MetLife, što je izazvalo oduševljenje publike.

Nakon nje na pozornicu je izašao južnokorejski boy bend BTS, koji je izveo jedan od svojih najvećih svjetskih hitova, "Dynamite", a stadion je uglas pjevao s članovima popularne K-pop senzacije.

Poseban trenutak večeri priredio je Justin Bieber, koji je iznenadio publiku intimnom, akustičnom izvedbom pjesme "Everything Hallelujah". Sam na pozornici, uz gitaru, donio je potpuno drugačiji ugođaj prije završnice finalne utakmice.

Vrhunac glazbenog spektakla stigao je dolaskom Shakire, koja je izvela pjesmu "Dai Dai", službenu himnu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Njezin energični nastup rasplesao je stadion i zaokružio glazbeni dio programa.

Finale SP-a stalo na duže od očekivanog: Madonna, BTS, Bieber i Shakira zapalili stadion
Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Profimedia

Za kraj su se svi izvođači ponovno okupili na pozornici, gdje su im se pridružila djeca iz različitih dijelova svijeta. Zajedničkom pjesmom poslali su poruku ljubavi, zajedništva i mira, čime je završen desetominutni spektakl koji je dodatno podigao atmosferu uoči nastavka borbe za naslov svjetskog prvaka.

Sp 2026Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSvjetsko Prvenstvo 2026.MadonnaJustin Bieber
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