Finale SP-a stalo na duže od očekivanog: Madonna, BTS, Bieber i Shakira zapalili stadion

Nakon raskošne ceremonije zatvaranja koja je uoči finala Svjetskog prvenstva oduševila desetke tisuća navijača na stadionu MetLife u New Yorku i New Jerseyju, gledatelji su tijekom poluvremena finalnog dvoboja između Španjolske i Argentine dobili još jedan spektakl za pamćenje.

Glazbeno-scenski program, koji je trajao oko deset do 15 minuta, okupio je neka od najvećih svjetskih glazbenih imena i pretvorio poluvrijeme u pravi koncertni događaj.

Simplesmente RONALDINHO e RONALDO levando a Madonna no carro



MKKKKKKKKKK VSF pic.twitter.com/ro2f561hct — SAMENGO (@samengo_ofc) July 19, 2026

Show je otvorila Madonna, koja je na pozornici izvela svoj nastup dok su brazilske nogometne legende Ronaldinho i Ronaldo u posebnom vozilu prolazili hodnicima stadiona MetLife, što je izazvalo oduševljenje publike.

BTS performing “DYNAMITE” at the FIFA World Cup Final Halftime Show. ⚽️



BTS AT WORLD CUP 2026#BTSxWORLDCUP2026#BTSHALFTIMESHOW pic.twitter.com/TPUiRVpsrf — BTS Daily⁷ (@btsdaily77) July 19, 2026

Nakon nje na pozornicu je izašao južnokorejski boy bend BTS, koji je izveo jedan od svojih najvećih svjetskih hitova, "Dynamite", a stadion je uglas pjevao s članovima popularne K-pop senzacije.

🇺🇸🎤 Justin Bieber performing at the World Cup Final halftime show. pic.twitter.com/XAELdR7lyl — CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2026

Poseban trenutak večeri priredio je Justin Bieber, koji je iznenadio publiku intimnom, akustičnom izvedbom pjesme "Everything Hallelujah". Sam na pozornici, uz gitaru, donio je potpuno drugačiji ugođaj prije završnice finalne utakmice.

Vrhunac glazbenog spektakla stigao je dolaskom Shakire, koja je izvela pjesmu "Dai Dai", službenu himnu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Njezin energični nastup rasplesao je stadion i zaokružio glazbeni dio programa.

Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Profimedia

Za kraj su se svi izvođači ponovno okupili na pozornici, gdje su im se pridružila djeca iz različitih dijelova svijeta. Zajedničkom pjesmom poslali su poruku ljubavi, zajedništva i mira, čime je završen desetominutni spektakl koji je dodatno podigao atmosferu uoči nastavka borbe za naslov svjetskog prvaka.