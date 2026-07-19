Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa

Uoči početka finalne utakmice Svjetskog prvenstva održana je raskošna ceremonija zatvaranja koja je na stadionu u New Yorku i New Jerseyju okupila desetke tisuća navijača. Organizatori su pripremili bogat glazbeni i zabavni program kojim je spušten zastor na još jedno izdanje najvećeg nogometnog natjecanja.

Program su otvorili američki glazbenik Post Malone i jedan od najpoznatijih svjetskih streamera IShowSpeed, koji su svojim nastupom podigli atmosferu na tribinama i zagrijali publiku uoči početka finalnog dvoboja.

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Nakon njih na pozornicu je izašla višestruko nagrađivana američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, koja je izvela američku himnu. Hudson se proslavila prije više od dva desetljeća sudjelovanjem u emisiji American Idol, a tijekom karijere izgradila je status jedne od najuspješnijih pjevačica, glumica i producentica današnjice.

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Prvi FIFA-in glazbeni ambasador

Središnji glazbeni trenutak večeri pripao je Robbieju Williamsu, Lauri Pausini i Nicole Scherzinger, koji su zajedno izveli pjesmu "Desire", službenu himnu Svjetskog prvenstva. Williams je prošle godine objavio prvu službenu FIFA-inu himnu te postao prvi FIFA-in glazbeni ambasador, dok je Scherzinger pjesmu s njim premijerno izvela tijekom ždrijeba Svjetskog prvenstva 2026. u Washingtonu. Talijanska zvijezda Laura Pausini pridružila im se izvedbom dijela pjesme na španjolskom jeziku, čime je nastup dobio dodatnu međunarodnu notu.

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U završnici ceremonije okupljenima se obratio holivudski glumac Tom Cruise. U inspirativnom govoru spomenuo je sve zemlje domaćine Svjetskog prvenstva te se osvrnuo na najvažnije trenutke turnira, istaknuvši zajedništvo, strast i emocije koje nogomet donosi milijunima navijača diljem svijeta.

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Spektakularna ceremonija bila je dostojna uvertira u finale, a spoj glazbe, zabave i sporta još je jednom pokazao zašto je Svjetsko prvenstvo jedan od najvećih globalnih događaja.