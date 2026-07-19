FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČER ZA PAMĆENJE /

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa
×
Foto: ELSA/Getty images/Profimedia

Središnji glazbeni trenutak večeri pripao je Robbieju Williamsu, Lauri Pausini i Nicole Scherzinger, koji su zajedno izveli pjesmu "Desire", službenu himnu Svjetskog prvenstva.

19.7.2026.
21:18
Hot.hr
ELSA/Getty images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Uoči početka finalne utakmice Svjetskog prvenstva održana je raskošna ceremonija zatvaranja koja je na stadionu u New Yorku i New Jerseyju okupila desetke tisuća navijača. Organizatori su pripremili bogat glazbeni i zabavni program kojim je spušten zastor na još jedno izdanje najvećeg nogometnog natjecanja.

Program su otvorili američki glazbenik Post Malone i jedan od najpoznatijih svjetskih streamera IShowSpeed, koji su svojim nastupom podigli atmosferu na tribinama i zagrijali publiku uoči početka finalnog dvoboja.

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa
Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

Nakon njih na pozornicu je izašla višestruko nagrađivana američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, koja je izvela američku himnu. Hudson se proslavila prije više od dva desetljeća sudjelovanjem u emisiji American Idol, a tijekom karijere izgradila je status jedne od najuspješnijih pjevačica, glumica i producentica današnjice.

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa
Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

Prvi FIFA-in glazbeni ambasador

Središnji glazbeni trenutak večeri pripao je Robbieju Williamsu, Lauri Pausini i Nicole Scherzinger, koji su zajedno izveli pjesmu "Desire", službenu himnu Svjetskog prvenstva. Williams je prošle godine objavio prvu službenu FIFA-inu himnu te postao prvi FIFA-in glazbeni ambasador, dok je Scherzinger pjesmu s njim premijerno izvela tijekom ždrijeba Svjetskog prvenstva 2026. u Washingtonu. Talijanska zvijezda Laura Pausini pridružila im se izvedbom dijela pjesme na španjolskom jeziku, čime je nastup dobio dodatnu međunarodnu notu.

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa
Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

U završnici ceremonije okupljenima se obratio holivudski glumac Tom Cruise. U inspirativnom govoru spomenuo je sve zemlje domaćine Svjetskog prvenstva te se osvrnuo na najvažnije trenutke turnira, istaknuvši zajedništvo, strast i emocije koje nogomet donosi milijunima navijača diljem svijeta.

Hollywood i svjetske glazbene zvijezde otvorili finale SP-a: Ovakav spektakl se rijetko viđa
Foto: Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia

Spektakularna ceremonija bila je dostojna uvertira u finale, a spoj glazbe, zabave i sporta još je jednom pokazao zašto je Svjetsko prvenstvo jedan od najvećih globalnih događaja.

Sp 2026Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSvjetsko Prvenstvo 2026.Robbie WilliamsLaura Pausini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike