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UOČI VELIKE ZAVRŠNICE /

Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show

Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show
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Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Među prvim izvođačima na pozornici našli su se američki glazbenik Post Malone i jedan od najpoznatijih svjetskih streamera IShowSpeed

19.7.2026.
20:47
Hot.hr
Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia
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Posljednji je dan Svjetskog prvenstva 2026. godine. Španjolska i Argentina od 21 sat na stadionu u New Jerseyju igraju veliko finale kojim će biti spušten zastor na još jednu nogometnu smotru. Jučer je tijekom dana Engleska u susretu za treće mjesto svladala Francusku rezultatom 6:4 i osvojila brončanu medalju.

Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show
Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Uoči početka finalne utakmice započela je svečana ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva. Među prvim izvođačima na pozornici našli su se američki glazbenik Post Malone i jedan od najpoznatijih svjetskih streamera IShowSpeed, koji su podigli atmosferu među desecima tisuća navijača na stadionu.

Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show
Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Post Maloneu se na pozornici pridružio i Swae Lee, član popularnog hip-hop dua Rae Sremmurd. Njih dvojica tijekom karijere ostvarili su nekoliko uspješnih suradnji, a najveći hit svakako je pjesma "Sunflower", koja je postala svjetski fenomen nakon što je uvrštena na soundtrack animiranog filma Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show
Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Neposredno prije početnog sučevog zvižduka svoj je nastup odradio i američki tenor Christopher Macchio, koji je izvedbom dodatno uveličao svečani program uoči najveće utakmice prvenstva.

Sp 2026Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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