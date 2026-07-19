Finale još nije počelo, a stadion već gori: Post Malone i poznati streamer ukrali show

Posljednji je dan Svjetskog prvenstva 2026. godine. Španjolska i Argentina od 21 sat na stadionu u New Jerseyju igraju veliko finale kojim će biti spušten zastor na još jednu nogometnu smotru. Jučer je tijekom dana Engleska u susretu za treće mjesto svladala Francusku rezultatom 6:4 i osvojila brončanu medalju.

Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Uoči početka finalne utakmice započela je svečana ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva. Među prvim izvođačima na pozornici našli su se američki glazbenik Post Malone i jedan od najpoznatijih svjetskih streamera IShowSpeed, koji su podigli atmosferu među desecima tisuća navijača na stadionu.

Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Post Maloneu se na pozornici pridružio i Swae Lee, član popularnog hip-hop dua Rae Sremmurd. Njih dvojica tijekom karijere ostvarili su nekoliko uspješnih suradnji, a najveći hit svakako je pjesma "Sunflower", koja je postala svjetski fenomen nakon što je uvrštena na soundtrack animiranog filma Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Neposredno prije početnog sučevog zvižduka svoj je nastup odradio i američki tenor Christopher Macchio, koji je izvedbom dodatno uveličao svečani program uoči najveće utakmice prvenstva.