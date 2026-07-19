Slavni i poznati su stigli na finale SP-a: Tu je Davor Šuker, a svi su gledali u Lindsey Vonn

Španjolska i Argentina u 21 sat će na MetLife stadionu u East Rutherfordu odlučiti o svjetskom prvaku. Argentina ima priliku osvojiti svoj četvrti naslov, a time bi obranili krunu iz 2022. i tako postali treća reprezentacija kojoj će to poći za rukom, a prva još od Brazila 1962.

Španjolska lovi svoj drugi naslov u drugom finalu. Aktualni europski prvaci igrali su finale u Južnoj Africi 2010. i tada u pobijedili Nizozemsku 1-0 pogotkom Andreasa Inieste u produžecima, a zanimljivo i tada su stigli kako aktualni europski prvaci.

Nekoliko sati prije početka finala stigli su slavni i poznati. Među njima je bio i naš Davor Šuker, pažnju je plijenila i Lindsey Vonn, a tko je sve stigao pogledajte u fotogaleriji.