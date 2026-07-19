FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLAVI TEPIH /

Slavni i poznati su stigli na finale SP-a: Tu je Davor Šuker, a svi su gledali u Lindsey Vonn

Slavni i poznati su stigli na finale SP-a: Tu je Davor Šuker, a svi su gledali u Lindsey Vonn
Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia
Slavni i poznati stigli su na finale Svjetskog prvenstva.
1 /15
VOYO logo

Španjolska i Argentina u 21 sat će na MetLife stadionu u East Rutherfordu odlučiti o svjetskom prvaku. Argentina ima priliku osvojiti svoj četvrti naslov, a time bi obranili krunu iz 2022. i tako postali treća reprezentacija kojoj će to poći za rukom, a prva još od Brazila 1962.

Španjolska lovi svoj drugi naslov u drugom finalu. Aktualni europski prvaci igrali su finale u Južnoj Africi 2010. i tada u pobijedili Nizozemsku 1-0 pogotkom Andreasa Inieste u produžecima, a zanimljivo i tada su stigli kako aktualni europski prvaci. 

Nekoliko sati prije početka finala stigli su slavni i poznati. Među njima je bio i naš Davor Šuker, pažnju je plijenila i Lindsey Vonn, a tko je sve stigao pogledajte u fotogaleriji.

19.7.2026.
19:38
Sportski.net
ANGELA WEISS/AFP/Profimedia
Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaLindsey VonnDavor šuker
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija