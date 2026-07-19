Modrić donio odluku koju smo svi čekali, a poznato je i kada bi mogao završiti priču s Vatrenima?

Luka Modrić donio je odluku o nastavku klupske karijere. Hrvatski kapetan nastavit će nositi dres AC Milana, a prema informacijama Germanijaka, iskusni veznjak uskoro bi trebao potpisati novi jednogodišnji ugovor s talijanskim velikanom.

Novi ugovor bit će pod istim uvjetima kao i prethodni, kako navodi Germanijak, a Modrić bi trebao zarađivati oko 3,5 milijuna eura godišnje uz dodatne bonuse. Njegov prvi ugovor s Milanom istekao je krajem lipnja, a iako je klub imao mogućnost produljenja suradnje, ona tada nije aktivirana. Nakon odmora i razgovora s klubom, Modrić je ipak odlučio ostati još jednu sezonu na San Siru.

Milan je u međuvremenu promijenio trenera. Na klupu je stigao Portugalac Ruben Amorim, koji u hrvatskom kapetanu vidi važnog igrača za svoju momčad.

"Mislim da je on ključan za nas, posebno na početku sezone, kako bismo imali veću kontrolu nad posjedom. Ne očekujem da će igrati svaku utakmicu, ali želimo računati na njega", poručio je Amorim.

Iako je klupska budućnost riješena, još uvijek ostaje otvoreno najveće pitanje, kada će Luka Modrić završiti reprezentativnu karijeru.

Modrić je sve bliže odluci o oproštaju od hrvatskog dresa, ali službeno još nije rekao posljednje zbogom Vatrenima. Nedavno se susreo s izbornikom Slavenom Bilićem, čovjekom pod čijim je vodstvom doživio veliku afirmaciju i napravio prve velike korake u seniorskoj reprezentaciji.

U nogometnim krugovima sve se više spominje mogućnost da bi se Modrić od reprezentacije mogao oprostiti na poseban način, u Splitu, na utakmici Lige nacija protiv Španjolske koja je zakazana za 6. listopada na Poljudu.

Taj bi susret imao posebnu simboliku. Za Bilića bi to bio povratak na klupu Hrvatske pred splitskom publikom, dok bi za Modrića mogao predstavljati posljednji nastup za reprezentaciju nakon povijesne karijere u kojoj je premašio brojku od 200 nastupa za Vatrene.

Ipak, konačna odluka i dalje ostaje isključivo u rukama najvećeg hrvatskog nogometaša. Modrić početkom rujna puni 41 godinu.