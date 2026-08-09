Udala se Tallulah Willis, najmlađa kći glumačkih legendi Brucea Willisa i Demi Moore

Tallulah Willis (32), najmlađa kći glumačkih legendi Brucea Willisa (71) i Demi Moore (63), izrekla je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, glazbeniku Justinu Aceeju. Ceremonija je održana 8. kolovoza, u idiličnom Sun Valleyu u Idahu, omiljenom utočištu slavne obitelji. Vijest je, uz ekskluzivne fotografije, prvi objavio magazin Vogue, otkrivajući detalje vjenčanja.

Haljina o kojoj se priča

Tridesetdvogodišnja mladenka zablistala je u unikatnoj Balenciaga kreaciji bez naramenica, izrađenoj od svilenog satena s dramatičnim, drapiranim šlepom koji je na leđima bio pričvršćen elegantnom mašnom. Haljinu je osobno dizajnirao kreativni direktor modne kuće, Pierpaolo Piccioli, a ovo je bila jedna od prvih vjenčanica koje je izradio za slavni brend.

U razgovoru za Vogue, Tallulah je otkrila kako se nadala da će haljina biti "nešto čarobno, ali na neočekivan način, poput mene". Da bi se ta vizija ostvarila, bilo je potrebno nevjerojatnih 712 sati rada, od čega je 405 sati utrošeno na konstrukciju i krojačke preinake, dok je izrada vela zahtijevala dodatnih devet sati.

Ljubavna priča u sjeni obiteljske borbe

Veza Tallulah Willis i Justina Aceeja, bivšeg bubnjara benda Made Violent koji danas stvara glazbu pod umjetničkim imenom NIGHTIES, započela je u siječnju 2023. godine. Zaruke su uslijedile za vrijeme božićnih blagdana, 23. prosinca 2024., kada je Justin u obiteljskom domu u Idahu priredio romantičnu prosidbu okruženu stotinama svijeća i latica ruža.

Majka Demi Moore podijelila je sreću na svom Instagramu, čestitajući paru na "božićnoj prosidbi".

Njihova ljubavna priča ima i dublju, emotivniju dimenziju. Justin je bio velika podrška Talluli dok se obitelj nosi s teškom dijagnozom njezina oca.

Naime, podsjetimo, Bruce Willis od 2022. godine bori se s frontotemporalnom demencijom, bolešću koja utječe na govor, osobnost i ponašanje.

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Netipično vjenčanje za hollywoodsku obitelj

Sestre Willis, Rumer (37), Scout (35) i Tallulah (32), poznate su po iznimnoj bliskosti. Nekoliko dana prije ceremonije, Scout je na Instagramu objavila fotografiju sretnog para ispred zgrade suda u Haileyu, Idaho, gdje su podizali dozvolu za vjenčanje, uz opis: "Moji anđeli su dobili dozvolu". Na fotografiji je Tallulah izgledala šik u crvenoj haljini na točkice, dok je Justin ponosno držao dokument.

Rumer je ranije nagađala da Tallulah vjerojatno neće odabrati glavnu djeverušu. "Kad imate tri sestre, mislim da je jako teško odlučiti tko će to biti. Sigurna sam da će ostati 'Švicarska' i možda neće imati tu ulogu, ali slavit ćemo je na svaki način", rekla je Rumer, kako je prenijela za magazin People.