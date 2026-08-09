Poznato stanje maloljetnika na koje se urušio balkon napuštene vile u Rijeci

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IZVLAČILI IH VATROGASCI /

Dvojica maloljetnika teško su ozlijeđena nakon što se urušio balkon napuštene vile u Rijeci. Ostali su zarobljeni ispod betonske ploče te su ih morali izvlačiti vatrogasci.

Pomoć im je pružena u riječkom KBC-u, a u kakvom su stanju otkriva Suzana Sršen Medančić, dežurna liječnica u Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka.

"Tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zdravstveno stanje zahtijeva daljnji liječnički nadzor i, prema kliničkom tijeku, daljnje liječenje, tako da će do daljnjega biti zadržani kod nas na odjelu", rekla je.

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