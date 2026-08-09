Evo gdje možete gledati novu sezonu njemačkog Kupa

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NOGOMETNO LUDILO /

Nova uzbuđenja donosi nova sezona njemačkog Kupa DFB Pokal. Od sada ekskluzivno na platformi Voyo. Kup otvaraju Hansa Rostock i Stuttgart 21. kolovoza, Würzburger Kickers i Köln igraju 24. kolovoza, a početkom rujna na rasporedu su novi izazovi velikana. Borussia Dortmund gostuje kod Hamburg-Eimsbüttelera, dok Osnabrück dočekuje veliki Bayern München. Ne propustite prve golove u lovu na trofej. DFB pokal gledajte ekskluzivno na Voyo.