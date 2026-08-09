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Kakav cirkus, majko draga: U žaru borbe ispucao loptu na cestu i izazvao sudar

Kakav cirkus, majko draga: U žaru borbe ispucao loptu na cestu i izazvao sudar
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Foto: Screenshot - Reddit

Neskvadašnja scena na nogometnoj utakmici

9.8.2026.
15:05
Sportski.net
Screenshot - Reddit
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Niželigaški nogomet nerijetko nudi prizore koje je gotovo nemoguće vidjeti na najvećim svjetskim pozornicama. Neravni travnjaci, igrači koji se prije ili nakon utakmice počaste pivom te životinje koje zalutaju na teren samo su dio njegova posebnog šarma. Ipak, neobična scena iz Urugvaja teško se može usporediti s bilo čime dosad viđenim.

Na utakmici druge urugvajske lige između Uruguay Montevidea i Paysandúa nogometna lopta posredno je izazvala prometnu nesreću. Stadion se nalazi tik uz vrlo prometnu cestu, koja izgledom podsjeća na autocestu, a sve se dogodilo u 24. minuti susreta.

Nakon što je lopta ispucana izvan stadiona, završila je na kolniku među automobilima. Nekoliko vozača uspjelo ju je pravodobno izbjeći, no potom je jedan automobil naglo zakočio. Isto je učinio i vozač iza njega, dok treći nije držao dovoljan razmak te je udario u vozilo ispred sebe.

Srećom, nije riječ o težoj nesreći, ali njezin će uzrok zasigurno biti jedan od neobičnijih s kojima se osiguravajuća društva susreću. Objašnjenje da je sudar izazvala nogometna lopta doista se ne čuje svaki dan.

OVDJE pogledajte taj trenutak. 

SudarNogometUrugvaj
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