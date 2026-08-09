I janjetina je spremna za Alku: Pogledajte slasne i masne prizore iz Sinja

Sinj je ovog vikenda domaćin 311. Alke, no velike vrućine zasad su prorijedile gužve na gradskim ulicama. Iako se procjenjuje da bi tijekom vikenda u grad moglo stići oko 40 tisuća posjetitelja, u prijepodnevnim satima na ulicama ih je bilo tek nekoliko.

Najviše pažnje i ove godine privlači gastronomska ponuda. Na štandovima se prodaju sinjski uštipci, odojak i janjetina, a cijene su, prema riječima ugostitelja, ostale iste kao lani. Za kilogram odojka potrebno je izdvojiti 35, a za kilogram janjetine 45 eura.

Kako piše Dalmacija Danas, jedna Sinjanka nije dvojila što se mora ponijeti kući.

"Di ćeš doći kući mužu bez pečenog", rekla je kroz smijeh.

Vrućine ispraznile štandove

Prodavači, međutim, zasad nemaju puno razloga za zadovoljstvo. Na pojedinim štandovima gotovo da i nema kupaca.

"Evo, imamo šator za dvjesto ljudi, a u njemu sjedi jedan čovjek. Dole kod kolege je ista stvar. Loše, baš loše ove godine. Možda bude nešto više svijeta nakon Alke, ali sad je jad i žalost. Vjerujemo da je zbog vrućina i nadamo se boljoj posjećenosti večeras", ispričao je jedan od ugostitelja.

Veći priljev ljudi očekuje se kasnije tijekom dana, kada slijedi središnji alkarski program, a nakon Alke i večernje slavlje uz koncert Siniše Vuce.