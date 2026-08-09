Ronaldova izabranica zna mamiti poglede: Minijaturnim bikinijima jedva obuzdava obline

Vjenčanje Cristiana Ronalda (41) i Georgine Rodríguez (32) navodno je sve bliže, no slavni par i ovo ljeto uživa u svom omiljenom ljetnom ritualu - luksuznoj jahti, moru i suncu.

Njihova jahta Azimut Grande 27 Metri, duga gotovo 27 metara i vrijedna oko šest milijuna eura, prava je plutajuća oaza s luksuznim kabinama, jacuzzijem, teretanom i prostranim palubama za uživanje. A vatrena Argentinka itekako zna kako ukrasti pažnju svom slavnom zaručniku. Svojim nevjerojatnim tijelom, istaknutim strukom i raskošnim oblinama Georgina redovito plijeni poglede, posebice kada uskoči u svoje prepoznatljive minijaturne bikinije.