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U CENTRU PAŽNJE /

Georgina objavila fotografije i snimke u bikiniju s luksuznog odmora

Georgina objavila fotografije i snimke u bikiniju s luksuznog odmora
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Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Objava je dosegla gotovo dva i pol milijuna lajkova, a komentirala su brojna slavna lica

1.8.2026.
15:55
Hot.hr
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Manekenka i poduzetnica Georgina Rodríguez (32), zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda (41), ponovno je u centru pažnje svjetske javnosti. Usred intenzivnih nagađanja o njihovu vjenčanju koje se prema glasinama trebalo održati ovog vikenda, objavila je seriju fotografija s luksuznog obiteljskog odmora. 

Bijeg od glasina o vjenčanju

Fotografije i videozapisi prikazuju Georginu, Cristiana i njihova sina kako uživaju na jahti, kupaju se u tirkiznoj uvali i odmaraju na plaži. Objava je stigla u ključnom trenutku, upravo kada su mediji brujali o tome da će se par vjenčati prvog vikenda u kolovozu u portugalskoj Sintri.

Ove fotografije s odmora, daleko od Portugala, poslužile su kao tihi demantij tih glasina, što nije promaklo ni njihovim obožavateljima. "Gio, želimo vidjeti vjenčanje", jedan je od komentara koji odražava nestrpljenje javnosti.

Vruće fotografije

U seriji fotografija, između obiteljskih prizora i prirode, Georgina je objavila nekoliko vrućih kadrova sebe u bikiniju, čime je ponosno istaknula zavidnu figuru. Objava je dosegla gotovo dva i pol milijuna lajkova, a komentirala su brojna slavna lica iz svijeta sporta i izvan njega. 

Georgina objavila fotografije i snimke u bikiniju s luksuznog odmora
Foto: Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Iako par, zaručen od kolovoza 2025. godine, još uvijek nije potvrdio službeni datum, jasno je da im je prioritet zajedničko vrijeme posvećeno opuštanju. Dok svijet čeka vijesti o vjenčanju desetljeća, Georgina i Cristiano uživaju daleko od bljeskova fotoaparata.

Georgina RodríguezRonaldoVjenčanje Godine
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