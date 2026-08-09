FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAMILE POGLEDE /

Vruć ljetni dan izmamio Zagrepčane u Maksimir, no za ove dvije brinete okretali su se baš svi

Vruć ljetni dan izmamio Zagrepčane u Maksimir, no za ove dvije brinete okretali su se baš svi
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1 /19
VOYO logo

Vruć ljetni dan izmamio je brojne Zagrepčane u Maksimir, a među šetačima posebno su se istaknule dvije djevojke koje su plijenile pažnju svojim ženstvenim ljetnim izdanjima. U lepršavim haljinama, uz sunčane naočale i ležeran ljetni styling, prošetale su parkom i unijele dašak modne piste u užurbanu zagrebačku svakodnevicu.

Uz temperature koje se penju do 30 stupnjeva, njihove lagane i efektne kombinacije pokazale su se kao pun pogodak za pravi ljetni dan.

9.8.2026.
16:05
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
MaksimirNedjeljašetnjaDjevojke
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija