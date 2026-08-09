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PRIZORI NAKON NESREĆE /

Smrskani vlakovi uklanjaju se s pruge: Evo kako izgleda raščišćavanje

Smrskani vlakovi uklanjaju se s pruge: Evo kako izgleda raščišćavanje
Foto: RTL Danas
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Počelo je raščišćavanje mjesta teške željezničke nesreće kod Škrinjara i uklanjanje oštećenih vlakova s pruge. Kako RTL Danas doznaje, procjena je da posao neće biti završen tijekom dana, pa će se radovi nastaviti i dalje.

Podsjetimo, putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među njima oba strojovođe i kondukter.

Kako je za RTL Danas otkrio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao kroz signalni znak "stoj", no istraga o uzroku nesreće još traje.

Kako izgleda uklanjanje vlakova i raščišćavanje pruge pogledajte u galeriji.

9.8.2026.
14:11
Jaga Komazec
Damir Spehar/PIXSELL
Putnički Vlak NesrećaZeljeznicka PrugaSveti Ivan žabnoGradecVlakovi Sudar
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