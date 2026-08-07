Riješili smo misterij treba li dati bakšiš kod plaćanja kuglice sladoleda

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U NAPOJNIČKOJ PATROLI /

Napojnice su u Hrvatskoj i dalje dobrovoljna nagrada za dobru uslugu, no sve češće mogućnost njihova ostavljanja preko POS uređaja stvara nelagodu među gostima.

Dok jedni rutinski zaokružuju račun, drugi smatraju da konobar napojnicu treba zaslužiti kvalitetom i brzinom usluge.

Prelaskom na euro promijenile su se i navike gostiju. Voditelj zagrebačkog bar kluba Petar Čumandra kaže da se očekivalo kako će napojnice biti veće nego u vrijeme kune, ali to se nije dogodilo.

"Svi su očekivali vjerojatno kada dođe euro da će napojnice biti puno veće nego u kunama. Ali baš i nisu, ne", rekao je Čumandra.

Za kavu i piće gosti najčešće ostavljaju kusur ili zaokružuju račun, dok se u restoranima uobičajenom smatra napojnica od desetak posto. Ipak, na odluku često utječu kvaliteta usluge, duljina čekanja i ukupna cijena računa.

Više pogledajte u prilogu.