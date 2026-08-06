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NEĆE, PA NEĆE /

Sijevaju prilike! Obratite pažnju na majstoriju Gojaka i sjajnu obranu bivšeg vratara Dinama

Rijeka je na poluvremenu utakmice protiv Ilvesa u trećem pretkolu Konferencijske lige imala minimalnu prednost golom Jankovića.

Pokušavala je Rijeka doći do drugog pogotka. U drugom poluvremenu su prijetili Kvarnerani, a Amer Gojak je u 58. minuti jako lijepo pokušao iz okreta, ali obranio mu je udarac Faris Krkalić.

Priliku pogledajte u videu, a utakmicu Rijeka – Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, od 20:45! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

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6.8.2026.
22:22
Sportski.net
Hnk RijekaKonferencijska LigaAmer Gojak
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