Pukštasa gađali litavski navijači, Garcia u svom stilu: 'Zna biti j**eno'

Hajduk je napravio veliki korak prema playoffu Konferencijske lige. Splitski je klub s visokih 5-2 pobijedio Žalgiris u Vilniusu i opušteno čeka uzvrat na Poljudu za tjedan dana. Hajduk će u slučaju prolaska, igrati za ligašku fazu Konferencijske lige protiv boljeg iz okršaja Rakow - Hammarby, a prva utakmica u Poljskoj je završila 0-0.

"Kad izgubite par utakmica u Hajduku je pritisak, ali večeras je šest godina otkako Hajduk nije pobijedio u gostima europsku utakmicu. Bili smo bolji, a skoro završili izjednačeno prvo poluvrijeme. Nama se uvijek nešto mora zalomiti, to je nemoguće. Stvarno nije lako s nama", rekao je odmah nakon utakmice trener Gonzalo Garcia.

Vidi li Urugvajac ljepšu budućnost za Hajduk poslije ovakve pobjede?

"Ovdje sam 14 mjeseci i bitan nam je fokus. Zna biti j****o teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Budućnost ekipe je sigurna, imamo puno mladih igrača. Vidite Pukštasa, Silića, Hrgovića... Moramo im pomoći i bit će još bolji", u svom je stilu odgovorio strateg Hajduka.

Kapetan je bio Toni Silić.

"Da, to je moja odluka. On je jedan od kapetana."

Umjetna trava?

"Protivnik se tu uvijek mora adaptirati, ali to je stvar glave. Ne treba puno pričati o tome. Osobno, ovo mi se sviđa. Čak mi je i draže od prave trave s kojom često ima problema... Ali, moji momci pjevaju i plešu u svlačionici, to mi je najvažnije", zadovoljan je Garcia.

Pukštasa su čini se, određeni litavski navijači gađali predmetima.

"Ah, da vidite što se kod nas u Hrvatskoj baca... Rekao bi da su ljudi bili puni respekta prema njemu. On će ostati nekoliko sati sa svojom obitelji. Uvijek ima svakakvih ljudi, ali ne bi tome davao pažnje", rekao je Garcia.

Rokasova budućnost?

"On nije puno igrao prije nego što sam ja došao. Mi njega moramo odvraćati od treninga, to je nešto strašno. Ima toliko atletičnosti, fizike, talenta. Toliko je posvećen... Ali, mora i još napredovati. Nastavi li ovako s nama tko zna gdje može stići. Njemu mentalitet nije problem, on je poput životinje", zaključio je Garcia.