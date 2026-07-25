Mijenja se izgled novčanica eura, poznato je što će biti na njima: 'Izgledaju jeftino'

Novčanice eura mijenjaju izgled! Od više od 1200 prijava 10 idejnih rješenja ušlo je u finale, a posljednju riječ imat će građani.

Jedan od najvećih skladatelja, Beethoven, bit će na novčanici od 10 eura. 20 eura krasi lice prve nobelovke – Marie Curie, a 100 eura legendarni umjetnik Leonardo da Vinci. Ovo su samo neki od predloženih dizajna novih euronovčanica.

Europska kultura i rijeke i ptice – dvije su teme novih euronovčanica.

"Zašto rijeke i ptice? Rijeke i ptice ne poznaju granice", rekla je predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde o dizajnu novih euronovčanica.

'Izgledaju jeftino'

Od ukupno 1241 prijedloga, u užem ih je izboru 10. Svoju je novčanicu napravio i naš poznati dizajner.

Foto: RTL Danas

"Služio sam se Mona Lisom i njezinim čuvenim osmijehom koji je podijeljen tako da dio osmijeha ima zastavice Europe. I s druge strane su njene ruke, ja sam također htio da ta novčanica bude monumentalna, da se pamti po Leonardu", kaže nam dizajner Boris Ljubičić.

Ona ipak nije izabrana, a o finalistima kaže: "Što se tiče samog oblikovanja, to je jeftino. Dizajnerski rečeno – ako gore piše 50 eura, ja mu ne bih dao ni 5 po dizajnu".

Svoj glas do 21. rujna možete dati i vi. Za 10 prijedloga dizajna glasati možete na stranici Europske središnje banke. Ispod svakog dizajna dva su pitanja, a sve skupa traje niti 10 minuta. Projekt je to kojim se europska gotovina priprema za sljedeće desetljeće, kažu iz HNB-a.

"Cilj nije samo novi izgled novčanica, nego da se izrade sigurnije, uključivije, održivije i građanima bliske euronovčanice koje će ostati učinkovito sredstvo plaćanja", kaže nam direktor Sektora za gotov novac HNB-a Tihomir Mavriček.

Novi euri od 2031. godine

Treća je to serija euronovčanica.

Prva serija euronovčanica izdana je još prije 24 godine. Na njima su prozori, vrata i mostovi – simbol otvorenosti i suradnje među Europljanima. Druga serija je iz 2013. godine i na njima je lik Europe iz grčke mitologije. Takvih je novčanica više i teže ih je krivotvoriti.

Hrvatski građani počeli su ih koristiti prije tri godine, a neki se i dalje sa sjetom prisjećaju kuna. "Fali mi vrijednost kuna", kaže Miodrag iz Velike Gorice, a Helena iz Virovitice dodaje: "Hoću kunu. One su mi bile ljepše, draže, hoću kunu ponovno".

A kada će dobiti nove eure?

"Prema dosadašnjim planovima – 2031. godine. Sve tri serije bit će paralelno do daljnjega u optjecaju i legalno sredstvo plaćanja", kaže nam Mavriček.

Kako će novi euri točno izgledati i tko je pobjednik dizajna znat će se do kraja godine.