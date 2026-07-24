Hrvati otkrili što bi stavili na novi Euro, jedan komentar je hit! 'Autentični EU proizvod'

Mijenja se izgled novčanica eura. Na natječaj je pristiglo više od 1200 prijedloga, a Europska središnja banka predstavila je deset odabranih.

Među motivima koji bi se mogli naći na budućim novčanicama neke su od najvažnijih osoba europske povijesti, poput Beethovena, Leonarda da Vincija i Marie Curie, ali i motivi ptica i rijeka.

Građani se pozivaju na glasanje, a nove euronovčanice trebale bi ući u optjecaj krajem godine.

Koji motiv biste odabrali za nove novčanice?

U našoj Temi dana pitali smo i vas: "Koji motiv biste odabrali za nove novčanice eura?"

U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Odabrala bih bana Josipa Jelačića i Vukovarski vodotoranj – simbole naše države. Sigurno bi lijepo izgledali", komentirala je Ivana Matas.

"Neodvojivi čep kao autentični EU proizvod", napisao je Zdravko Stanić.

"Ivana Vučetića i Ruđera Boškovića", komentirala je Tamara Punos.

"Autohtone slavonske svinje", dodaje Vesna Gradištanac.

"Vratiti one koji su bili na kunama: mrkoga medvjeda, velebitsku degeniju, kunu i duhan", zaključila je Ines Pletković.

U raspravi možete sudjelovati i dalje na Facebook stranici našeg portala Net.hr.