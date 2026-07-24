FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI IZGLED NOVČANICA /

Hrvati otkrili što bi stavili na novi Euro, jedan komentar je hit! 'Autentični EU proizvod'

U našoj Temi dana pitali smo i vas: 'Koji motiv biste odabrali za nove novčanice eura?'

24.7.2026.
17:47
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Mijenja se izgled novčanica eura. Na natječaj je pristiglo više od 1200 prijedloga, a Europska središnja banka predstavila je deset odabranih.

Među motivima koji bi se mogli naći na budućim novčanicama neke su od najvažnijih osoba europske povijesti, poput Beethovena, Leonarda da Vincija i Marie Curie, ali i motivi ptica i rijeka.

Građani se pozivaju na glasanje, a nove euronovčanice trebale bi ući u optjecaj krajem godine.

Koji motiv biste odabrali za nove novčanice?

U našoj Temi dana pitali smo i vas: "Koji motiv biste odabrali za nove novčanice eura?"

U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Odabrala bih bana Josipa Jelačića i Vukovarski vodotoranj – simbole naše države. Sigurno bi lijepo izgledali", komentirala je Ivana Matas.

"Neodvojivi čep kao autentični EU proizvod", napisao je Zdravko Stanić.

"Ivana Vučetića i Ruđera Boškovića", komentirala je Tamara Punos.

"Autohtone slavonske svinje", dodaje Vesna Gradištanac.

"Vratiti one koji su bili na kunama: mrkoga medvjeda, velebitsku degeniju, kunu i duhan", zaključila je Ines Pletković.

U raspravi možete sudjelovati i dalje na Facebook stranici našeg portala Net.hr.

Tema DanaPitamo VasEuroNovčanica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike