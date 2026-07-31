Kraj ere? Na hrvatskoj Ibizi toči se manje alkohola, a partijaneri se okreću drugim užicima

Nakon 12 godina jedan od najpoznatijih i najpopularnijih festivala elektroničke glazbe na Jadranu: Sonus festival se neće održati, jer su izgubili dva stagea. A izgubili su ih jer je jedan klub na plaži srušen početkom godine, po nalogu Državnog inspektorata. Pa se sve glasnije moglo čuti da završava jedna era. Da hrvatska Ibiza, koja je godinama bila krcata mladima, gdje je zabava trajala non stop, i koja je Novalji donijela najveći BDP po stanovniku u državi: propada. Ali, Zrće se trasnformira. Možda se potrošnja alkohola smanjuje, ali se tamo danas traže sportski sadržaji.

Je li Zrće propalo, jesu li ga partijaneri zaboravili, je li plaža opustjela? Nit' je propalo, nit' su ga zaboravili, nit' je plaža opustjela. Pokazuju to ovosezonske snimke sa hrvatske Ibize.

"Na ovoj prekrasnoj plaži, najljepšoj na kojoj sam bio u životu, zabava traje cijelu noć, cijeli dan. Prekrasno je, jeftino. Ovdje smo svi zajedno i stvarno je zabavno. Jedan tjedan čiste zabave", kaže Talijan Ricardo, pa dodaje: "Bolje nego na Ibizi!"

'Plešemo, jedemo, pijemo'

Julia, također iz Italije dodaje:

"Glazba nam se jako sviđa, tu su ljudi sa sjevera Italije, ljudi koji nisu iz Italije, iz inozemstva, puno je ljudi", kaže, a na pitanje za dečke dodaje:

"A dečke ne gledam, zaručena sam". Sofia ima isto samo pozitivne komentare.

"Došli smo ovdje da idemo svaku večer u klubove, plešemo, jedemo i pijemo i zato mislim da je savršeno mjesto. A i more je također sjajno tako da smo zauzete ujutro i uvečer". Računa se da će kroz Zrće i ove godine proći oko pola milijuna ljudi koji će doći na preko 15 festivala, ali i običnih večeri sa standardandnom klupskom ponudom.

"Nama sezona kreće sa više Spring Break festivala. To je pretežito njemačka publika koju brojimo stvarno u tisućama gostiju već u petom ili šestom mjesecu. A zatim špica sezone nam kreće Hideout festivalom koji ove godine je bio potpuno rasprodan. Preko 12.000 ulaznica je prodano", kaže Tea Cafuta, marketing menadžerica Papaya grupacije.

Plaža u funkciji kupača

Rušenje kluba koji se bespravno širio na susjednoj plaži Katarelac i naslanjao na destinaciju Zrće, iako je bio u drugoj općini i u drugoj županiji, nije utjecalo na najpoznatiju parti destinaciju na kojoj se otvorio jedan novi klub, pa ih sad ima pet.

"Prošlih godina, prije izmjene koncesionara na plaži Zrće, bilo se osjetilo malo zanemarivanje, ulaganja i sl. Dolaskom novog koncesionara prošle godine uspostavila se i čistoća plaže, manji je broj ovih sadržaja koji su plažu dovodili u drugi plan. Imamo čistu plažu, plažu u funkciji kupača, a svi ovi drugi prateći sadržaji poprimili su dodatnu kvalitetu", kaže Ivan Dabo (HDZ), gradonačelnik Novalje. U Novalji, samo polovicu turista u sezoni čine posjetitelji Zrća, a drugu polovicu obiteljski gosti. Važno im je, kažu, održati tu ravnotežu i zadržati i jedne i druge goste. A već sada znaju da im je sezona i bolja nego lanjska.

"Ostvarili smo više od milion noćenja. Dakle, nešto ranije ove godine nego lanjske. Rekla bih da je sezona kvalitetno pripremljena, da pratimo stabilan rast i da očekujem još da ćemo do kraja osmog mjeseca.. Danas na području grada Novalje je 22 tisuće i 500 gostiju, što je 8 posto više nego lani u istom periodu", rekla je Marina Šćiran Rizner, direktorica TZ Grada Novalje. Prvi klub na plaži Zrće otvoren je još 1987., a onda su početkom 2000-tisućih klubovi na plaži pozicionirali i Hrvatsku među svjetski poznate party destinacije.

Plaža na tihom režimu

Trendovi se ovdje polako mijenjaju. Sada je plaža na tihom režimu rada negdje do 16 sati, nema glasne glazbe, prepušta se kupačima jer se pomalo zaboravilo da je ovo jedna od najljepših i najčišćih plaža na Pagu. A tamo i za 17-18 sati kreću poslije podnevni partiji na terasama klubova.

"Može malo manje žurki, pogotovo preko dana jer koliko sam čuo od djevojke koja cijeli život dolazi ovdje, ovo je najljepša plaža na cijelom otoku i onda mislim da bi se malo trebalo osloboditi i dati dostupnost i drugim ljudima, ne samo mladima za žurku", smatra Adam iz Srbije. Nove generacije traže i neke nove sadržaje, pa će na Zrću idućih godina urediti i terene za padel, teretanu na otvorenom, odbojkaške terene i na plaži i u moru.

"U principu vole izlaziti, dolaze u velikom broju, međutim manje konzumiraju alkohol konkretno i više traže sadržaje koje nisu isključivo parti prirode", kaže Tea. Šampion u industriji zabave se ne postaje lako, a još teže se opstaje na vrhu. Na Zrću itekako vode računa da zadrže korak s trendovima.