Na Pag stigli bageri! Krenulo rušenje 119 objekata na plaži Katarelac

21.10.2025.
11:25
danas.hr
Rtl
Jutros je u kampu na plaži Katarelac na Pagu počelo rušenje 119 objekata. Taj kamp je u vlasništvu poznatog kluba Noa koji tijekom sezone privlači mlade turiste. 

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Plaža Katarelac je samo administrativno odvojena od Zrća i ona je u Općini Kolan, a Zrće u samom gradu Novalji. 

Foto: Rtl
Foto: Rtl

U videu pogledajte kako trenutačno izgleda situacija tamo.

