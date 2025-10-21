Na Pag stigli bageri! Krenulo rušenje 119 objekata na plaži Katarelac

SARKOZY IZA REŠETAKA /
Držanje za ruke, poljupci i zagrljaji: Carla Bruni oprostila se od supruga koji ide na 5 godina u zatvor
U videu pogledajte kako izgleda trenutačna situacija na Pagu
Jutros je u kampu na plaži Katarelac na Pagu počelo rušenje 119 objekata. Taj kamp je u vlasništvu poznatog kluba Noa koji tijekom sezone privlači mlade turiste.
Plaža Katarelac je samo administrativno odvojena od Zrća i ona je u Općini Kolan, a Zrće u samom gradu Novalji.
U videu pogledajte kako trenutačno izgleda situacija tamo.