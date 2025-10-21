Na Pag stigli bageri! Krenulo rušenje 119 objekata na plaži Katarelac

Jutros je u kampu na plaži Katarelac na Pagu počelo rušenje 119 objekata. Taj kamp je u vlasništvu poznatog kluba Noa koji tijekom sezone privlači mlade turiste.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Plaža Katarelac je samo administrativno odvojena od Zrća i ona je u Općini Kolan, a Zrće u samom gradu Novalji.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

U videu pogledajte kako trenutačno izgleda situacija tamo.