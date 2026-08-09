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MOTOGP /

Raul Fernandez pobjednik VN Velike Britanije, Jorge Martin drugi: Težak dan za prvaka Marqueza

Raul Fernandez pobjednik VN Velike Britanije, Jorge Martin drugi: Težak dan za prvaka Marqueza
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Foto: David Horn/imago sportfotodienst/Profimedia

Jorge Martin izgubio prednost pole positiona na VN Velike britanije u MotoGP-u

9.8.2026.
15:26
Hina
David Horn/imago sportfotodienst/Profimedia
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Španjolac Raul Fernandez (Trackhouse Racing) pobijedio je u nedjelju na Velikoj nagradi Velike Britanije u MotoGP-u, preuzevši vodstvo odmah na startu nakon što je utrku započeo s drugog mjesta.

Vodeći u prvenstvu Španjolac Jorge Martin, koji je startao s pole positiona i pobijedio u subotnjem sprintu, izgubio je prednost kada se sustav za podešavanje visine motocikla nije isključio u prvom zavoju. Vozač Aprilije ipak se uspio vratiti u utrku i završiti na drugom mjestu.

Martinov momčadski kolega Talijan Marco Bezzecchi zauzeo je treće mjesto, čime je osigurao svoje drugo postolje tog vikenda, nakon što je Alex Marquez pogriješio u završnici utrke i pao u poretku. 

Aktualni svjetski prvak Marc Marquez imao je još jedno teško poslijepodne. Utrku je završio na sedmom mjestu nakon što je startao sa šeste pozicije.

Martin je prvi u ukupnom poretku s 240 bodova, drugi je Bezzecchi s 209 bodova, a treći Japanac Ai Ogura s 203 boda. Marquez je četvrti s tri boda manje. 

Moto GpVn Velike Britanije
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