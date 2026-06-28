Strašan pad pri jurnjavi od 200 km/h: Kandidat za naslov prevrtao se u zraku, pojavila se snimka

Japanski motociklist Ai Ogura (Aprilia–Trackhouse) ispisao je povijest u Assenu osvojivši Veliku nagradu Nizozemske, desetu utrku MotoGP sezone. Time je postao prvi Japanac nakon čak 22 godine koji je stigao do pobjede u najjačoj klasi Svjetskog prvenstva, potvrdivši senzacionalan vikend na legendarnoj stazi u Nizozemskoj.

Ogura je do svoje premijerne MotoGP pobjede stigao ispred momčadskog kolege Raula Fernandeza i Jorgea Martina (Aprilia), koji je osvajanjem trećeg mjesta preuzeo i vodstvo u ukupnom poretku prvenstva.

Utrku je obilježio i dramatičan trenutak već u ranoj fazi, kada je tada vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi (Aprilia) doživio težak pad u trećem krugu pri velikoj brzini, gotovo 200 km/h. Nakon izlijetanja i nekoliko prevrtanja po šljunku, Talijan je ostao pri svijesti te je odmah zbrinut u medicinskom centru na stazi, a potom prebačen u bolnicu u Groningenu na daljnje pretrage.

Liječnici su u početnim pregledima isključili ozbiljnije neurološke i sistemske komplikacije, no zbog jakih bolova i opsežnosti incidenta odlučeno je da se Bezzecchi ipak detaljno pregleda u bolničkim uvjetima. Nesreća se dogodila u trenutku kada se borio s aktualnim prvakom Marcom Marquezom za poziciju u vrhu poretka, a pad je uslijedio nakon gubitka prednjeg kraja motocikla u brzom 15. zavoju. Uslijedio je težak udarac i višestruko prevrtanje prije zaustavljanja kraj zaštitne ograde.

Bezzecchi je nakon incidenta bio pri svijesti, a kamere su ga prikazale kako sjedi uz stazu okružen redarima, prije nego što je prevezen na daljnje preglede. Ovaj pad mogao bi imati značajne posljedice za njegovu borbu za naslov, posebno nakon zahtjevnog razdoblja u sezoni obilježenog ranijim incidentima i isključenjem na Češkoj Velikoj nagradi.

U nastavku utrke Talijan Fabio Di Giannantonio (Ducati–VR46) zauzeo je četvrto mjesto, ispred braće Marquez – Alexa (Ducati–Gresini) i Marca (Ducati).

Nakon Nizozemske, Jorge Martin preuzima vodstvo u ukupnom poretku sa 193 boda, sedam više od Bezzecchija koji ostaje na 186, dok je Di Giannantonio treći sa 177 bodova. Sljedeća postaja MotoGP karavane je Njemačka i legendarni Sachsenring, gdje se utrka vozi za dva tjedna.