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BiH postigla jedinstven učinak u svijetu sporta: Od 200+ zemalja, niti jedna nije ovo uspjela

BiH postigla jedinstven učinak u svijetu sporta: Od 200+ zemalja, niti jedna nije ovo uspjela
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Bosna i Hercegovina po prvi puta u povijesti igrat će eliminacijsku fazu Svjetskog prvenstva, a tim uspjehom je BiH ostvarila i jedinstven sportski učinak u svijetu

25.6.2026.
18:47
Dominik Franculić
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Bosna i Hercegovina već je ispisala povijest na svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Po prvi put uspjela je izboriti plasman u nokaut fazu, gdje je najvjerojatnije čeka domaćin SAD.

BiH je u Seattleu do pobjede protiv Katra došla pogocima Kerima Alajbegovića (29) i Edina Mahmića (80), te autogolom Sultana Al Brakea (34), dok je strijelac za Katar bio Hasan Al Haydos (42). 

Bosna i Hercegovina po prvi puta u povijesti igrat će eliminacijsku fazu Svjetskog prvenstva, a tim uspjehom je BiH ostvarila i jedinstven sportski učinak u svijetu. Naime, Bosna i Hercegovina još nema niti jednu olimpijsku medalju u svojoj povijesti, a ima ovaj plasman u nokaut fazu SP-a. 

Od svih gotovo 200 zemalja svijeta koje su u konkurenciji za nastup na SP-u i Olimpijskim igrama, Bosna i Hercegovina je jedina uspjela izboriti nokaut fazu najvećeg nogometnog turnira, a da nema niti jednu olimpijsku medalju. Najbliže olimpijskoj medalji za BiH je došao Nedžad Husić koji je u taekwondou u Tokiju 2021. završio na petom mjestu. 

BiH postigla jedinstven učinak u svijetu sporta: Od 200+ zemalja, niti jedna nije ovo uspjela
Foto: Javier SORIANO/AFP/Profimedia

Bosna i Hercegovina možda neće dugo ostati jedina takva zemlja. Naime, DR Kongo ima priliku za isti učinak u nedjelju u 1:30 po hrvatskom vremenu. Kongoanci tada igraju protiv Uzbekistana, a pobjedom bi se plasirali u nokaut fazu po prvi puta u povijesti, a i dalje nemaju olimpijsku medalju.

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