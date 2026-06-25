BiH postigla jedinstven učinak u svijetu sporta: Od 200+ zemalja, niti jedna nije ovo uspjela

Bosna i Hercegovina već je ispisala povijest na svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Po prvi put uspjela je izboriti plasman u nokaut fazu, gdje je najvjerojatnije čeka domaćin SAD.

BiH je u Seattleu do pobjede protiv Katra došla pogocima Kerima Alajbegovića (29) i Edina Mahmića (80), te autogolom Sultana Al Brakea (34), dok je strijelac za Katar bio Hasan Al Haydos (42).

Bosna i Hercegovina po prvi puta u povijesti igrat će eliminacijsku fazu Svjetskog prvenstva, a tim uspjehom je BiH ostvarila i jedinstven sportski učinak u svijetu. Naime, Bosna i Hercegovina još nema niti jednu olimpijsku medalju u svojoj povijesti, a ima ovaj plasman u nokaut fazu SP-a.

Od svih gotovo 200 zemalja svijeta koje su u konkurenciji za nastup na SP-u i Olimpijskim igrama, Bosna i Hercegovina je jedina uspjela izboriti nokaut fazu najvećeg nogometnog turnira, a da nema niti jednu olimpijsku medalju. Najbliže olimpijskoj medalji za BiH je došao Nedžad Husić koji je u taekwondou u Tokiju 2021. završio na petom mjestu.

Foto: Javier SORIANO/AFP/Profimedia

Bosna i Hercegovina možda neće dugo ostati jedina takva zemlja. Naime, DR Kongo ima priliku za isti učinak u nedjelju u 1:30 po hrvatskom vremenu. Kongoanci tada igraju protiv Uzbekistana, a pobjedom bi se plasirali u nokaut fazu po prvi puta u povijesti, a i dalje nemaju olimpijsku medalju.