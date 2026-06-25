Mijenjaju li pauze za hidrataciju stvarno nalet? Dublja analiza otkriva iznenađujuće podatke

Svjetsko prvenstvo u Americi ponovno je plodno tlo za 'novotarije', ali jedna je posebno podigla prašinu. Svatko tko nije pratio nogomet prije ovog Svjetskog prvenstva mogao bi se zapitati oko čega se diže sva ta 'buka'.

Trominutne pauze za hidrataciju uvedene su na polovici svakog poluvremena, kao dodatak sportu visokog tempa koje bi se vrlo vjerojatno mogle smatrati razumnim. U vrućini sjevernoameričkog ljeta, razumljivo je da bi bilo mudro zastati i popiti malo vode, ali pravi razlozi nalaze se, svima je jasno, negdje drugdje.

Ogromni novac od reklamiranja 'milijun' sponzora slijeva se u džep onih koji o tome odlučuju, a unatoč sve glasnijim zvižducima na tribinama, predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino kaže - 'pa meni se baš sviđaju te pauze'. Nije njega briga što narod misli ili što on pauzama ubija srž nogometa, jednu od najbitnijih stvari zbog koje je taj sport daleko najpopularniji na svijetu, a samim time i razlog zašto je on tamo gdje je i zašto ima plaću koliku ima.

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No, zanimljivo je pogledati koliko zapravo to 'pauziranje naleta' uzrokuje promjenu tijeka utakmice. Istina je da se zamah/zalet ili najbolje rečeno nalet prirodno mijenja u nogometnim utakmicama i oduvijek se mijenjao. Postoje pauze u igri zbog ozljeda, zamjena ili kada lopta izađe iz igre. Čak i bez ikakvog prekida igre, jedan trenutak, poput prilike, obranjenog udarca, velikog starta ili prekršaja, može potaknuti momčad na akciju. Navijači također mogu igrati ulogu, a huk domaće publike potiče njihove igrače.

Bilo je utakmica u kojima se činilo kao da se zamah promijenio, i svaki put kad se to dogodi, uvjerenje da pauze igraju ulogu jača. Prije prve pauze za hidrataciju u pobjedi Nizozemske od 5-1 nad Švedskom, na primjer, Nizozemska je imala četiri šuta prema jedan Švedski i 1,34 xG prema 0,03 xG svojih protivnika.

Zatim je Graham Potter prešao s pet u obrani na četiri, a između kraja pauze za hidrataciju i poluvremena, njegova švedska momčad nadmašila je protivnike u šutevima osam prema jedan, s 0,44 xG prema 0,03 Nizozemske.

Nema sumnje da se igra promijenila na obje strane zbog prekida, a prekid je Potteru omogućio da pravilno provede svoj plan, s uputama koje su izravno davane njegovim igračima, a ne prosljeđivane s aut-linije.

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Međutim, je li se uistinu promijenilo zbog prekida? Švedska je do tog trenutka zaostajala 2-0, a Potterova taktička promjena možda bi imala jednak utjecaj da ju je napravio tijekom 'normalnog' prvog poluvremena. Stanje u igri sigurno je odigralo ulogu ovdje jer je Švedska očajnički tražila put natrag u utakmicu.

Izbornik Njemačke, Julian Nagelsmann, rekao je da mu je pauza za hidrataciju sredinom prvog poluvremena pobjede njegove momčadi od 7-1 nad Curaçaom pomogla da razjasni svoju poruku svojim igračima dok su se prilagođavali igri protiv suludog romba u kojem je zaigrao vezni red njihovih protivnika.

"Vrlo malo momčadi to više radi i trebalo nam je malo vremena. Pauza za vodu je zapravo bila dobra da jednostavno ponovimo ono o čemu smo već govorili."

Njemačka je ostvarila 0,64 xG prije pauze za piće, a zatim 1,82 xG nakon nje. Bilo je 1-1 kada je utakmica prekinuta, a Njemačka je na poluvrijeme otišla s vodstvom od 3-1.

Međutim, nitko ne može biti siguran da je prekid igre nužno odigrao ulogu. Njemačka, očito superiornija momčad od Curaçaa, mogla je postići dva gola nakon sredine prvog poluvremena, s obzirom na to da su rezultati bili izjednačeni i da bi željeli povesti prije poluvremena.

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Došlo je i do primjetne promjene u drugom poluvremenu utakmice Švicarska protiv BiH. Švicarska je veći dio utakmice bila na vrhu, ali s rezultatom bez golova koji se približavao sredini drugog poluvremena, BiH je uživala u svom najboljem razdoblju. Nisu imali puno prilika, ali utakmica se igrala na švicarskom teritoriju, a BiH je imala 34 dodira s loptom u posljednjoj trećini (imali su samo 13 u razdoblju prije pauze za hidrataciju u prvom poluvremenu).

Zatim je došao prekid igre, a igra je krenula u drugom smjeru. Švicarska je generirala 1,67 xG nakon prekida (uključujući kasni jedanaesterac), nakon što je prije toga imala samo 0,31 xG, te je dobila utakmicu, gotovo neobjašnjivo, 4-1. BiH je imala još samo pet završnih trećih dodira u posljednjoj četvrtini utakmice.

Švicarski izbornik Murat Yakin rekao je nakon toga da je namjerno čekao pauzu za hidrataciju kako bi napravio zamjene "jer tada protivnik ne može odmah reagirati".

Yakin je kod prekida napravio trostruku izmjenu. Jedan od njegovih igrača zabio je dva puta (Johan Manzambi), a drugi je zabio jednom i namjestio još jedan (Rubén Vargas).

"Možda je to bila prednost koju smo imali. Doveli smo vrlo brze igrače, a naš protivnik nije mogao trčati [s njima], i to je otvorilo praznine", rekao je, sugerirajući da bi zamjene napravljene u pauzi za hidrataciju mogle biti učinkovitije nego u normalnoj igri. Međutim, također je istina da su te izmjene mogle promijeniti igru ​​bez obzira na to je li došlo do prekida hidratacije ili ne.

Također je vrijedno napomenuti da je normalno da u drugom poluvremenu svake nogometne utakmice bude više akcije nego u prvom. To je bio slučaj na ovom Svjetskom prvenstvu, s više udaraca, golova i xG nakon pauze za hidrataciju u svakom poluvremenu nego prije njega. Ali nema razloga vjerovati da prekidi u igri uzrokuju taj porast.

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Utakmice u Premier ligi 2025.-2026. pratile su potpuno isti obrazac i nisu imale pauze za hidrataciju. Zapravo, te su utakmice imale više ekstremnih povećanja nakon sredine svakog poluvremena (na temelju vremena na satu) nego utakmice do sada na ovom Svjetskom prvenstvu.

Stanje igre igra važnu ulogu, a vjerojatnije je da će rezultat biti izjednačen u prvoj četvrtini utakmice nego u drugoj, što znači da bi obje strane mogle igrati opreznije. A u posljednjoj četvrtini postoji daleko veća vjerojatnost da će svi riskirati bacanje igrača naprijed u potrazi za golom nego što bi to učinili u bilo kojoj drugoj fazi, što prirodno dovodi do više prilika i ekstremnijih promjena momenta.

Shots, goals and xG increase in the second 'quarter' of World Cup halves, after each hydration break.



But in the Premier League last season, the increases in those metrics after the midway point in each half were even greater. pic.twitter.com/LrIG1fYgme — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026

Bilo je dosta utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. za koje se činilo da su se promijenile zbog pauze za hidrataciju, ali bilo je više utakmica koje nisu doživjele nikakve promjene. Češće nego ne, nema uočljive razlike između tijeka igara prije i nakon pauze; samo što kad dođe do pomaka, primjećujemo ga više nego kad nije bilo prekida hidracije.

Nema sumnje da je gledanje utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu sasvim drugačije iskustvo od onoga na što smo navikli, a pauze za hidrataciju igraju veliku ulogu u tome. S obzirom na reakcije na njih, čini se da nema puno šanse da postanu konvencija u bilo kojem natjecanju osim (ovog) Svjetskog prvenstva.