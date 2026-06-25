Alajbegović zaludio Mundijal: Evo gdje je na listi najmlađih strijelaca svjetskih prvenstava

Prije nekoliko mjeseci, malo tko je davao Bosni i Hercegovini puno nade da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo 2026., s Walesom i divom Italijom koji su im stajali na putu do doigravanja.

Ipak, balkanska nacija pobijedila je obje te momčadi na penale i osigurala si mjesto na sjevernoameričkom festivalu nogometa.

Sada su potencijalno otišli korak dalje, nakon što im je pobjeda od 3-1 protiv Katara dala vrlo dobre šanse za plasman u nokaut fazu ovog ljetnog turnira.

Zauzimaju treće mjesto u skupini B, ali vjerojatno će se kvalificirati za osminu finala nakon što su osvojili četiri boda s gol-razlikom -1.

Gol koji ih je doveo do ključne pobjede postigao je mladi igrač koji je proglašavan budućom superzvijezdom.

Osamnaestogodišnji napadač Kerim Alajbegović postigao je prvi gol za Bosnu sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora nakon što je savladao nekoliko igrača i pridružio se najmlađim strijelcima u povijesti Svjetskih prvenstava.

Ovog ljeta će potpisati za Bayer Leverkusen iz Red Bull Salzburga i budućnost izgleda svijetla, ali gdje se sada nalazi na listi najmlađih strijelaca Svjetskih prvenstava svih vremena?