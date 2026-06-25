Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!

Na vojnom poligonu Žirje kod Primoštena Hrvatska vojska u četvrtak je prikazala svoju združenu borbenu moć na moru u sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, u kojoj sudjeluje više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH i oko 500 vojnika iz savezničkih i partnerskih zemalja.Vježbu su pratili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.