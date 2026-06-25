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BORBENA MOĆ 26 /

Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!

Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U prikazu su sudjelovali brodovi Hrvatske ratne mornarice, višenamjenski borbeni avioni Rafale, helikopteri, sustavi protuzračne obrane, topništvo Hrvatske kopnene vojske te specijalne snage Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova.
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Na vojnom poligonu Žirje kod Primoštena Hrvatska vojska u četvrtak je prikazala svoju združenu borbenu moć na moru u sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, u kojoj sudjeluje više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH i oko 500 vojnika iz savezničkih i partnerskih zemalja.Vježbu su pratili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

25.6.2026.
15:17
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Vojna VježbaOružane SnageMorh
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