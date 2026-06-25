Tko je Ariana Madix? Lice 'Love Islanda' pravo je osvježenje, a karijeru je započela skandalom

Ariana Madix proslavila je 41. rođendan, a njezin put do statusa jedne od najprepoznatljivijih zvijezda američke televizije bio je sve samo ne tipičan. Karijeru je započela kao članica postave reality serije Vanderpump Rules, gdje je prvo bila u središtu medijske pozornosti zbog javnog skandala s partnerom i prijateljicom 2023. godine, poznatog kao “Scandoval”. Umjesto da se povuče, Madix je situaciju okrenula u svoju korist: viralni nastup u crvenoj “osvetničkoj haljini” označio je početak njezine renesanse. Ubrzo je postala finalistica showa Ples sa zvijezdama, autorica bestselera Single AF Cocktails, a ostvarila je i životni san nastupom na Broadwayu u ulozi Roxie Hart u mjuziklu Chicago.

Preuzimanje voditeljske palice popularnog američkog showa Love Island bilo je novo poglavlje u njezinoj karijeri, ali i ostvarenje osobnog sna. Od početka sezone jasno je stavila do znanja da će čuvati natjecateljice, a njezina karizma, humor i izravnost unijeli su novu dinamiku u show.