Zaručila se 'najzgodnija nogometašica': Prije ljubavi s ‘Love Island’ zvijezdom ljubila djevojke

Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann (27), jedna od najpraćenijih sportašica na svijetu, zaručila se za Montela McKenzieja (28), bivšeg sudionika reality showa Love Island. Par je svoju vezu prvi put javno potvrdio početkom godine, a sretnu vijest o zarukama podijelili su na društvenim mrežama, otkrivši da se romantični trenutak dogodio tijekom ljetnog odmora na plaži. Prije veze s McKenziejem, Lehmann se identificirala kao lezbijka, bila je u vezi sa suigračicom iz švicarske reprezentacije Ramonom Bachmann.

Montel je zaprosio Lehmann kleknuvši na jedno koljeno i uručivši joj prsten s velikim dijamantom, dok je ona, vidno iznenađena, emotivno prihvatila prosidbu.

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