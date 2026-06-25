Skakalo se u Manduševac, a pogledajte tko je snimljen na Trgu i što je dama nosila na sebi

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a emotivna noć nakon pobjede BiH protiv Katara 3-1 (tada su bili nadomak plasmanu, Brazil ih je noćas pogurao) zabilježena je fotoobjektivom Pixsella u Zagrebu i Puli, gdje su simpatizeri BiH i nogometa zajednički obilježili uspjeh.

U Zagrebu je nakon posljednjeg jedanaesterca u srijedu kasno navečer zavladala gotovo festivalska atmosfera. Simpatizeri su se na Trgu bana Josipa Jelačića veselili. Pjevalo se i skakalo u Manduševac, a neki su isticali kako je riječ o “trenutku koji se ne viđa često u ovom dijelu Europe”.

U Puli je priča dobila nešto intimniji, ali jednako emotivan ton. Obalni kafići i terase bili su ispunjeni gledateljima, a nakon pobjedničkog penala uslijedilo je glasno navijanje i spontano slavlje uz pjesmu i pjesničke improvizacije posvećene “Zmajevima”. Mnogi su isticali kako je uspjeh BiH doživljen kao zajednički regionalni trenutak, a ne samo sportski rezultat jedne reprezentacije.

Nogometna noć koja je Bosnu i Hercegovinu odvela u novu fazu natjecanja tako je još jednom pokazala koliko sport može nadilaziti granice i stvoriti zajedničke emocije i ondje gdje se to najmanje očekuje.