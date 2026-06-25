14. dan SP-a: Zaspali ste? Brazil razbio Škotsku i 'gurnuo' BiH u drugi krug, JAR izveo čudo!

Četrnaesti dan Svjetskog prvenstva 2026. donio je konačne odluke u skupinama A, B i C. Nakon uzbudljivih devedeset minuta, poznati su prvi sigurni putnici u osminu finala, ali i momčadi čija sudbina ovisi o raspletima u preostalim skupinama. Meksiko i Kanada imali su razloga za slavlje, dok su favoriti iz sjene poput Južne Koreje završili natjecanje.

Meksiko dominantno, Južna Afrika ispisala povijest

Meksiko je potvrdio status favorita i s tri pobjede suvereno osvojio prvo mjesto u skupini. U posljednjem kolu svladali su Češku, no prava drama odvijala se u drugoj utakmici. Južnoafrička Republika je u izravnom dvoboju za prolazak priredila iznenađenje i pobjedom od 1:0 nad Južnom Korejom osigurala drugo mjesto. To je za njih povijesni uspjeh i prvi plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Južna Koreja, unatoč dobrim igrama, ovim je porazom završila svoj put na turniru. Češka je treća s jednim bodom i sada se nalazi u teškoj poziciji, s minimalnim šansama za prolazak dalje.

Kanada slavi unatoč porazu, BiH praktički osigurala osminu finala

U skupini B, Švicarska je pobjedom nad Kanadom potvrdila prvo mjesto. Ipak, unatoč porazu, i Kanada je osigurala prolazak u osminu finala kao drugoplasirana momčad, što je izazvalo erupciju oduševljenja diljem zemlje. Ovo je prvi put u povijesti da je Kanada prošla grupnu fazu natjecanja. Bosna i Hercegovina je pobjedom protiv Katara zauzela treće mjesto s četiri osvojena boda, što je sjajan uspjeh. S obzirom na novi format natjecanja, četiri boda praktički osiguravaju prolazak u nokaut fazu i navijači s pravom slave. Iako se čeka i službena potvrda, prolazak među 16 najboljih je gotovo sigurna stvar. Katar je, očekivano, završio natjecanje bez pobjede.

Brazil po planu, Maroko i Škotska u neizvjesnosti

Brazil je opravdao ulogu jednog od glavnih favorita za naslov. Pobjedom od 3-0 protiv Škotske rutinski su osigurali prvo mjesto u skupini C i "gurnuli" Bosnu i Hercegovinu u drugu fazu SP-a. U nokaut fazu s njima ide i Maroko, koji je u uzbudljivoj utakmici svladao Haiti s 4:2 i tako zauzeo drugo mjesto. Škotska je s tri boda završila kao treća, ali s negativnom gol-razlikom od -3, njihove šanse za prolazak su sada znatno umanjene. Haiti je završio svoje sudjelovanje na prvenstvu s tri poraza.

Nakon današnjih utakmica, lista sudionika osmine finala polako se popunjava.