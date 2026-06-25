Kakva drama u skupini A: Tri reprezentacije u borbi za nokaut fazu

DRAMA POSLJEDNJEG KOLA /
Vinicius bacio Škote na koljena, Maroko i Haiti igraju ludu utakmicu
Tekstualni prijenos utakmica Meksiko - Češka i Južnoafrička republika - Južna Koreja pratite na Net.hr-u
Pada odluka u skupini A Svjetskog prvenstva. Meksiko je osigurao prvo mjesto, a za prolaz se bore Južna Koreja, Južnoafrička Republika i Češka. Koreji je dovoljan bod protiv JAR-a, dok Česi (protiv Meksika) i Južnoafrikanci moraju pobijediti.
Početni sastavi:
Češka: -
Meksiko: -
Početni sastavi:
Južnoafrička republika:
Južna Koreja:
Utakmice počinju u 03.00