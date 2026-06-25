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PADA ODLUKA /

Kakva drama u skupini A: Tri reprezentacije u borbi za nokaut fazu

Kakva drama u skupini A: Tri reprezentacije u borbi za nokaut fazu
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Foto: Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmica Meksiko - Češka i Južnoafrička republika - Južna Koreja pratite na Net.hr-u

25.6.2026.
1:10
M.G.
Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia
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Pada odluka u skupini A Svjetskog prvenstva. Meksiko je osigurao prvo mjesto, a za prolaz se bore Južna KorejaJužnoafrička Republika i Češka. Koreji je dovoljan bod protiv JAR-a, dok Česi (protiv Meksika) i Južnoafrikanci moraju pobijediti. 

Svjetsko prvenstvo, treće kolo skupine A
25.06.2026.
03.00
0
Češka
 
:
0
Meksiko
 

 Početni sastavi:

Češka: -

Meksiko: -

Svjetsko prvenstvo, treće kolo skupine A
25.06.2026
03.00
0

Južnoafrička Republika

 
:
0
Juža Koreja
 

Početni sastavi:

Južnoafrička republika:

Južna Koreja:

Standings provided by Sofascore

 

Utakmice počinju u 03.00

MeksikočeškaJužnoafrička RepublikaJužna KorejaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
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