Kakva drama u skupini A: Tri reprezentacije u borbi za nokaut fazu

Pada odluka u skupini A Svjetskog prvenstva. Meksiko je osigurao prvo mjesto, a za prolaz se bore Južna Koreja, Južnoafrička Republika i Češka. Koreji je dovoljan bod protiv JAR-a, dok Česi (protiv Meksika) i Južnoafrikanci moraju pobijediti.

Svjetsko prvenstvo, treće kolo skupine A 0 Češka : 0 Meksiko

Početni sastavi:

Češka: -

Meksiko: -

Svjetsko prvenstvo, treće kolo skupine A 0 Južnoafrička Republika : 0 Juža Koreja

Početni sastavi:

Južnoafrička republika:

Južna Koreja:

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