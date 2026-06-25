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EPILOG PRVE POBJEDE /

Dalić nije sretan: 'Moramo to popraviti, zato sam bio ljutit'

Dalić nije sretan: 'Moramo to popraviti, zato sam bio ljutit'
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Foto: Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zlatko Dalić obratio se novinarima nakon pobjede protiv Paname na Svjetskom prvenstvu

25.6.2026.
0:22
Antonela Ištvan
Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska je teškom pobjedom protiv Paname 1:0 ostala u igri za prolazak skupine, no izbornik Zlatko Dalić bio je daleko od euforije. Gol Ante Budimira donio je ta ključna tri boda, ali izbornik je bio iznimno kritičan, istaknuvši kako igra nije bila dobra i da se ključni segmenti moraju hitno popraviti uoči odlučujućeg ogleda na Svjetskom prvenstvu  s Ganom.

'Bio sam ljutit, duge lopte su nas uništavale'

Dalić je bez okolišanja priznao da ga je izvedba ostavila nezadovoljnim. "Nismo na nivou kojem trebamo biti. Najvažnija su tri boda, no ne treba bacati drvlje i kamenje na pobjedu", rekao je, ali je detaljno objasnio što ga je mučilo. "Bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte. Nekoliko puta su nas tako ubile i moramo popraviti te reakcije. Zbog toga sam bio ljutit", kazao je. Pritisak imperativa pobjede osjetio se na igračima koji su djelovali sputano, a Panama je iznenadila organizacijom.

Promjene na poluvremenu donijele stabilnost

Ključ reakcije dogodio se u svlačionici. Izbornik je na poluvremenu uveo Antu Budimira i Andreja Kramarića, što se pokazalo presudnim. "U drugom smo poluvremenu promijenili dvojicu igrača jer smo imali previše problema, posebno u obrani. Mislim da su promjene bile dobre, donijele su sigurnost i stabilnost", pojasnio je. Dalić je ponovio tezu da je često važnije tko završi utakmicu, a ne tko je započne, te objasnio zašto je Marco Pašalić krenuo od prve minute: "Htjeli smo igrati izraženije s krilima. Okomit je, direktan i uvijek donese nešto."

Strpljenje s Gvardiolom

Posebno se osvrnuo na Joška Gvardiola, koji se vraća u formu nakon loma noge. "Nije u formi i treba ga čekati. Prije pola godine je imao slomljenu nogu, nedostaje mu utakmica i ritma. Ne sumnjam u njega i bit će bolji", poručio je. Pobjeda je imala i slavljenički karakter jer je kapetan Luka Modrić upisao svoj 200. nastup. "Veseli me da smo ovu pobjedu poklonili Luki. To što on daje najbolje govori o njegovim vrlinama", kazao je, pohvalivši i Dominika Livakovića kao jednog od najboljih vratara na turniru.

Iako su tri boda donijela mir, Dalić je svjestan da ovakva igra neće biti dovoljna za Ganu, koja je otkinula bod Engleskoj i pokazala se kao opasan suparnik. "Oni su defenzivni i čekaju prilike iz kontranapada. Moramo se dobro pripremiti, bit će slična utakmica, ali protiv još kvalitetnijeg suparnika. Nisu nepobjedivi, ali moramo biti puno bolji", zaključio je.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićSvjetsko Prvenstvo 2026.PanamaGana
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