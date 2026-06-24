Hrvatskim navijačima neće se svidjeti ono što je izbornik Dalić rekao nakon Paname

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom protiv Paname ostala u igri za prolaz u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Vatreni" su slavili sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Ante Budimir u 54. minuti.

"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare.

Dodao je kako nije mislio da će biti ovako teško.

"Panama je svih 90 minuta bila moćna, brza, tražila je pobjedu, iznenadili su me organizacijom i sve čestitke njihovom treneru, a dio treba pripisati tome što nas je sputao imperativ pobjede, morali smo uzeti tri boda. Najvažnije je da smo postigli pogodak, iako nisam najsretniji igrom, pogotovo fazom obrane u prvom dijelu. Mi zaista moramo popraviti svoju igru, pogotovo u obrani, ne dopuštati da suparnik komotno i lagano izlazi u napad. Nismo bili na dovoljnoj razini u obje utakmice, previše smo poklanjali suparniku. Nadam se da ćemo ovom pobjedom dobiti samopouzdanje, da nećemo biti u tolikom grču," istaknuo je.

Dalić je naglasio kako su "Vatreni" u otvaranju bili nemoćni, prespori i previše tromi, no promjene su donijele sigurnost i stabilnost.

Sada slijedi Gana koja je, kao i Engleska, u prva dva kola osvojila četiri boda.

"Gana je pokazala svoju snagu i kvalitetu, uzela je bod Engleskoj, koja nije bila toliko dominantna. Ganci su ih spriječili defenzivom. To govori o njihovoj kvaliteti i moramo se dobro pripremiti, bit će slična današnjoj. Njihov protunapad može biti jako nezgodan, imali su situacija protiv Engleske, a tako su dobili i Panamu. Nisu nepobjedivi, ali sigurno su dobri i kvalitetni, mogu napraviti puno problema u tranziciji."

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je protiv Paname ušao u "Klub 200".

"Drago mi je da smo mogli Luki pokloniti pobjedu. Puno je odigrati 200 i za klub, a kamoli za reprezentaciju. On je odigrao vrlo dobrih 80 minuta, vodio nas do pobjede i presretni smo što ga imamo. To što on sve daje, te što dobiva ovacije i naših i tuđih navijača, najbolje govori o njegovim vrlinama i njegovoj snazi. On zauvijek ulazi u povijest, kao jedan od najboljih svjetskih igrača koji ovako dugo traje, samo neka mu je još zdravlja," poručio je hrvatski izbornik.

Osvrnuo se i na sjajnu podršku navijača.

"Za nas je ovo velika stvar, znamo koliko ova pobjeda znači brojnim našim ljudima u Kanadi. Hvala im na podršci, oni su uvijek uz nas, a danas je bila baš posebna utakmica ovdje u Torontu, sinergija s njima nas je nosila, i to nam uvijek puno znači."