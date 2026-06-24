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Trinaesti dan bio je sretan za Hrvatsku: Ronaldo se upalio, Gana i Engleska 'zapaprili' skupinu

Trinaesti dan bio je sretan za Hrvatsku: Ronaldo se upalio, Gana i Engleska 'zapaprili' skupinu
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Foto: Mert Alper Dervis/AFP/Profimedia

Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0

24.6.2026.
6:24
Dominik Franculić
Mert Alper Dervis/AFP/Profimedia
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Trinaesti dan Svjetskog prvenstva 2026. donio je prvu pobjedu Hrvatske reprezentacije, prolaz Engleske i Gane te Kolumbije koja će se s Portugalom boriti za prvo mjesto skupine.

Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0 (0-0) te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu. 

Hrvatska je s tri boda uoči posljednjeg kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane koje su u Bostonu odigrale 0-0. U toj utakmici Gana se povukla u potpuni bunker i uspjela je izdržati do kraja. Ostavili su Engleze bez izgledne šanse sve do pred kraj utakmice kada je O'Reilly pogodio gredu, a Kane je čistu priliku poslao iznad gola. S tim bodom i Gana i Engleska su praktički osigurale drugi krug.

Portugal i Kolumbija očekivano

Osim naše skupine L, zaključili smo i drugi krug u skupini K. Portugal je bez problem pobijedio Uzbekistan i tako izliječio frustracije iz prvog kola kada su uzeli samo bod protiv DR Konga. Dvostruki strijelac za Portugal bio je Cristiano Ronaldo, a jedan gol je dodao Nuno Mendes. Četvrti pogodak upisan je kao autogol uzbečkog vratara Abduvohida Nematova, dok je za 5-0 zabio Rafael Leao.

Portugal je s tom pobjedom bio na vrhu skupine sve dok Kolumbija nije pobijedila DR Kongo i otišla na maksimalnih šest bodova. Pobjednički pogodak postigao je Daniel Munoz u 76. minuti. Briljirao je i vratar DR Konga Lionel Mpasi-Nzau koji je imao osam obrana, dok je njegov kolega na drugoj strani Camilo Vargas jedine dvije obrane imao tek u sučevom dodatku. To vam dovoljno govori o kakvoj se dominaciji Kolumbije radilo.

Kolumbija i Portugal u posljednjem će kolu odlučiti o osvajaču skupine K.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaKolumbijska ReprezentacijaDr KongoSvjetsko Prvenstvo 2026.Portugalska Nogometna Reprezentacija
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