Francuski izbornik neće voditi momčad protiv Norveške zbog obiteljske tragedije

Francuski izbornik Didier Deschamps zbog smrtnog slučaja u obitelji neće voditi Francusku reprezentaciju protiv Norveške u trećem kolu skupine I Svjetskog prvenstva.

Didieru Deschampsu je preminula majka i on je napustio SAD te je odletio kući u Francusku, potvrdio je Francuski nogometni savez. Deschamps je u utorak ujutro saznao za smrt svoje majke te je od predsjednika FFF-a Philippea Dialla dobio dopuštenje da se vrati u Francusku kako bi prisustvovao sprovodu.

Francuska, koja se već kvalificirala za nokaut fazu nakon što je u prve dvije utakmice pobijedila Senegal i Irak, suočit će se s Norveškom u petak u Bostonu kako bi odredila pobjednika skupine I. U izjavi, FFF je rekao da će pomoćni trener Guy Stephan preuzeti vodstvo momčadi dok se Deschamps ne vrati.

Francuska je u prvom kolu pobijedila Senegal 3-1, a u drugom su slavili 3-0 protiv Iraka te su potvrdili prolazak u drugi krug, a o prvom mjestu u skupini će odlučivati međusobni ogled s Norveškom koja je također upisala dvije pobjede u prva dva kola.