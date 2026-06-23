Deschamps i igrači komentirali pauzu od dva sata zbog nevremena

Zbog dugog prekida između dva poluvremena nije bilo lako odigrati ovu utakmicu, izjavio je Didier Deschamps, izbornik francuske nogometne reprezentacije nakon 3-0 protiv Iraka.

Čak dva sata trajala je stanka između dva poluvremena zbog grmljavinskog nevremena u Philadelphiji. Dvostruki strijelac za Francuze je bio Kylian Mbappe, dok je još jedan dodao Ousmane Dembele. Bila je to druga pobjeda Francuske u skupini I čime je osiguran prolaz dalje.

„Prvo poluvrijeme je bilo dobro, a u nastavku smo imali potpunu kontrolu utakmice. Igra i rezultat su za svaku pohvalu, pogotovo nakon svega što smo proživjeli. Lijepo je što smo ovom pobjedom prošli dalje, a sada protiv Norveške idemo na pravi način odigrati susret za prvo mjesto“, komentirao je izbornik Deschamps, dok je zadovoljno 3-0 komentirao i obrambeni igrač Lucas Digne.

„Bila je baš lijepa večer unatoč dugoj stanci. Osjećao sam se sjajno na terenu. Pobijedili smo 3-0, nismo primili pogodak i to je još jedan korak naprijed za nas. Znamo zašto smo došli na prvenstvo i nastavit ćemo se poboljšavati iz dvoboja u dvoboj“, rekao je Digne.

Irak je u cijelom susretu imao samo jedan udarac na francuska vrata, a ispred njega je posljednja šansa i ogled protiv Senegala.

„Nakon svega opet smo poklanjali suparnika i radili greške koje se kažnjavaju. Nama je jako teško pala stanka od dva sata. Baš je bilo teško nakon što smo se ohladili držati intenzitet protiv sjajnih francuskih igrača. Mbappea je teško čuvati, jedan je od najboljih na svijetu i kad bljesne bude pogubno“, rekao je igrač Iraka Ali Al Hamadi.