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Didier Deschamps bijesan na stanje terena na kojem će se igrati i finale SP-a

Didier Deschamps bijesan na stanje terena na kojem će se igrati i finale SP-a
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Foto: Niyi Fote/imago sportfotodienst/Profimedia

Vinicius je također kritizirao teren

22.6.2026.
7:18
Sportski.net
Niyi Fote/imago sportfotodienst/Profimedia
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Didier Deschamps, izbornik francuske reprezentacije žalio se na travnjak stadiona MetLife u New Yorku na pres konferenciji uoči utakmice njegove selekcije protiv Iraka na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Taj se susret igra u Philadelphiji, a Deschamps je kritizirao teren na kojem su igrali prošlu utakmicu sa Senegalom. Nakon te utakmice nije bio glasan, ali sada je odlučio iskreno reći što misli. "Teren u New Yorku bio je stvarno težak — igračima je iscrpio mišiće", kazao je Deschamps. 

Francuski veznjak Adrien Rabiot bio je malo manje oprezan nakon utakmice sa Senegalom kada je rekao da "teren više izgleda kao umjetni teren... tvrd i grub“. Ali nisu samo Francuzi ti koji ne vole teren na stadionu u East Rutherfordu.

Nakon prve od osam utakmica koje će taj stadion ugostiti (jedna od njih je i finale), one između Brazila i Maroka, Vinicius je također kritizirao teren. "Zbog vremena i vrućine, trava se brzo suši i igra na kraju postaje vrlo spora. Ne možemo izgraditi ritam. To otežava stvari jer... želimo prebacivati ​​loptu s jedne strane na drugu, a to remeti našu igru", kazao je tada Vini.

Vidjet ćemo kako će teren izgledati u sljedećim utakmicama. Već u noći s ponedjeljka na utorak u dva ujutro će Norveška i Senegal igrati na MetLifeu.

Francuska Nogometna ReprezentacijaDidier DechampsSvjetsko Prvenstvo 2026.New York
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