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Nema stajanja! Čeka nas dan s dva velika derbija: U akciji su Mbappé, Messi, Haaland...

Nema stajanja! Čeka nas dan s dva velika derbija: U akciji su Mbappé, Messi, Haaland...
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Foto: Alexandre Martins/imago sportfotodienst/Profimedia

Najava 12. dana Svjetskog prvenstva

22.6.2026.
5:42
Dominik Franculić
Alexandre Martins/imago sportfotodienst/Profimedia
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Došli smo do 12. natjecateljskog dana Svjetskog prvenstva. Po našem vremenu on će zahvatiti ponedjeljak navečer i utorak rano jutro, a dobit ćemo utakmice drugog kola u skupinama I i J.

J: Argentina - Austrija, 19 sati

Odmah počinjemo jako, utakmicom za prvo mjesto u skupini J između Argentine i Austrije. Opet ćemo u akciji gledati Messija koji je ovo prvenstvo i obranu naslova počeo hat-trickom u 3-0 pobjedi nad Alžirom. Drugo kolo nudi susret s reprezentacijom Ralfa Rangnicka koja je s 3-1 ispratila Jordan u prvom kolu. Bit će ovo susret dviju iznimni jakih reprezentacija, a vrlo vjerojatno će eventualni pobjednik ovoga susreta i osvojiti grupu J. Utakmica se igra u 19 sati po našem vremenu.

I: Francuska - Irak, 23 sata

U 23 sata, svoj će drugi nastup imati još jedan favorit ovoga SP-a. Francuska će igrati protiv Iraka. U prvom kolu, nakon slabijeg prvog poluvremena, Tricolori su se probudili u drugom, pokazali kakav talent posjeduju i na krilima Mbappéa došli do pobjede od 3-1 nad jakim Senegalom. U drugom kolu čeka ih Irak koji se na prvenstvo vratio nakon 1986. Po povratku su izgubili od Norveške 4-1, ali pokazali su u prvom poluvremenu da su došli igrati nogomet i da Francuskoj neće biti lako.

I: Norveška - Senegal, 2 sata

U utorak rano ujutro u 2 sata imat ćemo i drugi ogled ove skupine i to vrlo jaki. Norveška i Senegal igrat će jedan od derbija grupne faze. Norveška ulazi s više samopouzdanja nakon velike pobjede nad Irakom, ali iz Senegala je dobro prvo poluvrijeme protiv Francuske u kojem su bili bolji takmac. Sigurno je da vjeruju da mogu namučiti Haalanda i društvo, ali vjerojatno osjećaju i pritisak da neke bodove moraju uzeti.

J: Jordan - Alžir, 5 sati

Program u pet ujutro zatvara arapski obračun dvije poražene ekipe grupe J, Jordana i Alžira. Jordanci su došli kao debitanti i iako su izgubili 3-1 od Austrije, nisu se osramotili, dapače, pokazali su da nisu ovdje slučajno. Čak je slabiju igru pokazao Alžir u prvom kolu i pali su praktički bez ispaljenog metka protiv Argentine. Sada ih čeka Jordan u utakmicu u kojoj će obje ekipe vidjeti svoju priliku za prve bodove, a budimo realni, remi odgovara nikome. Nadamo se da to znači da nas čeka dobra utakmica.

Sva četiri susreta možete pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Najava DanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaAustrijska Nogometna ReprezentacijaFrancuska Nogometna ReprezentacijaIrakNorveška Nogometna ReprezentacijaSenegalska Nogometna ReprezentacijaJordanAlžir
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