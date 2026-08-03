Senidah i Jelena Rozga donose nezaboravan glazbeni vikend

Nakon niza spektakularnih gostovanja koja su obilježila početak ljetne sezone, Diamond Club powered by Mint nastavlja donositi program koji potvrđuje njegov status jedne od najatraktivnijih open-air destinacija za zabavu na Jadranu.

Prvi vikend kolovoza rezerviran je za dva velika koncertna spektakla koja će na istu pozornicu dovesti dvije iznimno popularne regionalne izvođačice, Jelenu Rozgu i Senidah. Dvije večeri zaredom, 7. i 8. kolovoza, publiku očekuju potpuno različiti glazbeni svjetovi, ali jednako impresivna energija, vrhunska produkcija i atmosfera po kojoj je Diamond posljednjih godina postao nezaobilazna ljetna destinacija za ljubitelje velikih regionalnih koncerata.

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Prva na pozornicu stiže Senidah, jedna od najoriginalnijih izvođačica regionalne glazbene scene. Svojim jedinstvenim glazbenim izričajem, prepoznatljivim vokalom i autentičnim scenskim nastupom stvorila je potpuno novi glazbeni fenomen koji već godinama pomiče granice regionalne produkcije. Hitovi poput "Slađana", "Mišići", "Replay", "Behute" i brojni drugi broje stotine milijuna pregleda i streamova, dok je njezina glazba među najslušanijima na streaming platformama, u radijskom eteru i klubovima diljem regije. Nastup u Diamondu donosi priliku za večer ispunjenu modernim zvukom, vrhunskom produkcijom i energijom koja je Senidah učinila jednom od najprepoznatljivijih izvođačica današnjice.

Već sljedeće večeri pozornicu Diamonda preuzima Jelena Rozga, jedna od najomiljenijih regionalnih pop izvođačica čija karijera traje više od dva desetljeća. Njezine pjesme već godinama obilježavaju radijski eter, koncertne dvorane i najveće glazbene događaje, dok hitovi poput "Bižuterija", "Nirvana", "Moderna žena", "Solo igračica" i brojni drugi redovito stvaraju atmosferu u kojoj publika pjeva uglas od prve do posljednje note. Prepoznatljiva po emociji, snažnoj povezanosti s publikom i karizmi, Rozga svojim koncertima uvijek stvara večeri koje se dugo pamte.

Spoj Senidah i Jelene Rozge tijekom jednog vikenda još jednom potvrđuje raznolikost i snagu ovogodišnjeg programa Diamond Cluba powered by Mint. Od modernog urbanog zvuka koji predvodi Senidah do bezvremenskih pop hitova Jelene Rozge, publiku očekuje glazbeni vikend koji će zadovoljiti različite generacije i glazbene ukuse.

Foto: Promo

Uz impresivnu open-air pozornicu, vrhunsku produkciju i program koji tijekom cijelog ljeta okuplja najpopularnije izvođače različitih glazbenih žanrova, Diamond Club powered by Mint nastavlja potvrđivati status jednog od najvažnijih ljetnih klubova u ovom dijelu Europe. Koncerti Senidah i Jelene Rozge još su jedan dokaz zašto Krk i ove godine ostaje nezaobilazna destinacija za sve koji žele doživjeti vrhunsku glazbu i nezaboravne ljetne večeri pod otvorenim nebom.

Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Jala Brat & Buba Corelli, Sergej Ćetković i mnogi drugi.