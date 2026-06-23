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Egipćani doživjeli šok nakon povijesne pobjede: Zabranjen im je odlazak u grad gdje igraju

Egipćani doživjeli šok nakon povijesne pobjede: Zabranjen im je odlazak u grad gdje igraju
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

giptu je možda to teško palo, ali u trećem kolu igraju protiv reprezentacije koja ima najgori tretman

23.6.2026.
4:24
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Egipatska nogometna reprezentacija je u ponedjeljak u tri ujutro po hrvatskom vremenu pobijedila Novi Zeland što im je bila prva pobjeda na Svjetskom prvenstvu nakon 92 godine. 

Nakon toga su doživjeli neugodnost kada su im američke vlasti zabranile odlazak izravno u Seattle gdje ih čeka utakmica trećeg kola protiv Irana. Naime, Egipćani su htjeli odletjeti u Seattle odmah nakon utakmice s Novim Zelandom koja se igrala u Vancouveru u Kanadi, a ne prvo u kamp u Spokane u Washingtonu kako je uobičajeno. Međutim, zbog sigurnosti su im američke vlasti to zabranile. 

U izjavi koju je objavio Egipatski nogometni savez, šef reprezentacije Hossam Hassan rekao je: "Sigurnosne vlasti odbile su zahtjev reprezentacije da ostane u Seattleu kako je planirano nakon utakmice s Novim Zelandom na Svjetskom prvenstvu, te će se stoga delegacija reprezentacije vratiti u Spokane. Ekipa je htjela putovati izravno u Seattle kako bi igrače poštedjela umora od putovanja zbog brojnih putovanja u pripremi za utakmicu s Iranom 26. lipnja, ali nakon sigurnosne odluke, delegacija egipatske reprezentacije vratit će se u Spokane", stoji u objavi. 

Egiptu je možda to teško palo, ali u trećem kolu igraju protiv reprezentacije koja ima najgori tretman i koja mora putovati u Meksiko odmah nakon svake utakmice u SAD-u. To je naravno reprezentacija Irana koja ima dva boda i u posljednjom kolu će protiv Egipta loviti plasman u nokaut fazu. Blizu te nokaut faze već se nalaze Egipćani koji su na četiri boda nakon dvije utakmice.

Egipatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Iranska Nogometna ReprezentacijaSeattleSad
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