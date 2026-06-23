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Domaćine trese euforija, a sada su doznali odlične vijesti za reprezentaciju

Domaćine trese euforija, a sada su doznali odlične vijesti za reprezentaciju
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Foto: John Byrum/Zuma Press/Profimedia

SAD su pobijedile u uvodna dva susreta na prvenstvu

23.6.2026.
1:06
Hina
John Byrum/Zuma Press/Profimedia
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Christian Pulišić, 27-godišnja velika zvijezda američke nogometne reprezentacije, vratio se treninzima i konkurirat će za utakmicu trećeg kola skupine D na Svjetskom prvenstvu.

SAD su pobijedile u uvodna dva susreta na prvenstvu. Jedan od tri domaćina SP-a pobijedio je Paragvaj 4-1 i Australiju 2-0 te nije samo osigurao nokaut fazu nego i prvo mjesto u skupini.

S obzirom na to dvoboj protiv Turske 26. lipnja u Los Angelesu nema rezultatski značaj, usporedno je i Turska izgubila svaku mogućnost za prolaz pa je stoga pitanje hoće li američki izbornik Mauricio Pochettino ubrzati povratak ili dati Pulišiću još nekoliko dana za potpuni oporavak.

„Pulišić ulaže ogroman trud da se što prije oporavi“, komentirao je izbornik Pocchettino.

Pulišić je u prvom susretu protiv Paragvaja, u kojem je odigrao tek prvo poluvrijeme, ozlijedio list lijeve noge, a tijekom prvih 45 minuta je upisao asistenciju te je sudjelovao kod još jednog pogotka. Ogled protiv Australije je propustio.

Trening je Pulišić obavio bez zaštite za ozlijeđeni dio tijela. Radio je s loptom, ali dio treninga koji je donosio duele je preskočio.

U karijeri je Pulišić odigrao 87 utakmica za reprezentaciju te je postigao 33 gola.

Američka Nogometna ReprezentacijaChristian PulisicSvjetsko Prvenstvo 2026.
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