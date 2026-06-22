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SKUPINA J /

Messi protiv povratnika lovi rekord kojim bi potvrdio status najboljeg ikad

Messi protiv povratnika lovi rekord kojim bi potvrdio status najboljeg ikad
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Foto: Ludvig Thunman/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Tekstualni prijenos počinje u 19:00

22.6.2026.
18:11
Sportski.net
Ludvig Thunman/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo, Skupina J
22. lipnja
19:00
0
Argentina
 
:
0
Austrija
 

Prijenos uživo

Utakmica počinje u 19:00

SASTAVI:

Argentina: Martinez - Medina, L. Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Messi, Lautaro

Austrija: Schlager - Alaba, Danso, Posch, Laimer - X. Schlager, Seiwald, Wanner - Sabitzer, Gregoritsch, Schimd

Najava

U utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva skupine J sastat će se branitelj naslova Argentina i povratnik na svjetsku pozornicu – Austrija.

Bit će to dvoboj dviju momčadi koje su u prvom kolu pobijedile svoje suparnike, pa samim time možemo reći kako je ovo ujedno i dvoboj za vrh skupine J.

Na jednoj strani imamo Argentinu, branitelja naslova, koja u svojoj momčadi ima najboljeg igrača svih vremena Lionela Messija. On je u prošlom kolu u susretu protiv Alžira postigao sva tri pogotka čime se izjednačio s Miroslavom Kloseom na ljestvici najboljih strijelaca Svjetskih prvenstava svih vremena. Sa samo jednim pogotkom protiv Austrije Messi bi srušio Klosea i sam držao taj nevjerojatni rekord, a na putu do tog uspjeha stoji mu Austrija.

Riječ je o reprezentaciji koja je na ovo prvenstvo došla kao povratnik, budući da na mundijalu nije bila od 1998. U povratničkom debiju Austrijanci su upisali 3-1 pobjedu nad Jordanom, koji igra svoje prvo prvenstvo u povijesti. Hoće li momčad Ralfa Rangnicka uspjeti u naumu da prođe grupnu fazu po prvi put od 1954. ili će Messi i Argentina nastaviti gaziti prema obrani titule, saznajte od 19:00.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaAustrijska Nogometna Reprezentacija
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