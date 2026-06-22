Messi srušio Klosea i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena: Evo kome je sve zabijao
Messi je za Argentinu postigao 121 pogodak u 201 utakmici, od čega čak 17 u 28 na Svjetskim prvenstvima
Lionel Messi je u ponedjeljak navečer pogotkom protiv Austrije srušio još jedan rekord.
Messi je njime stigao na 17 pogodaka na Svjetskom prvenstvu čime se odvojio od Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava.
Prvi pogodak na Svjetskim prvenstvima Messi je postigao 2006. kada je zabio protiv Srbije i Crne Gore, a nakon toga je zabijao još protiv Bosne i Hercegovine, Irana i Nigerije (2014. – dva pogotka, 2018. – jedan pogodak), Saudijske Arabije, Meksika, Australije, Nizozemske, Hrvatske i Francuske, kojima je zabio dva pogotka u finalu 2022.
Prije pogodaka protiv Austrije na ovom Svjetskom prvenstvu postigao je i tri pogotka protiv Alžira.
Dodajmo kako je Messi promašio jedanaesterac u 9. minuti. a pogodak u 38. bio mu je četvrti gol na ovom turniru čime je trenutačno najbolji strijelac na prvenstvu.
Svi golovi Lionela Messija na Svjetskim prvenstvima:
- Srbija i Crna Gora - 2006.
- Bosna i Hercegovina - 2014.
- Iran - 2014.
- Nigerija - 2014., 2018.
- Saudijska Arabija - 2022.
- Meksiko - 2022.
- Australija - 2022.
- Nizozemska - 2022.
- Hrvatska - 2022.
- Francuska - 2022.
- Alžir - 2026.
- Austrija - 2026.