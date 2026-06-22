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ČUDESNI ARGENTINAC /

Messi srušio Klosea i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena: Evo kome je sve zabijao

Messi srušio Klosea i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena: Evo kome je sve zabijao
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Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Messi je za Argentinu postigao 121 pogodak u 201 utakmici, od čega čak 17 u 28 na Svjetskim prvenstvima

22.6.2026.
20:04
Sportski.net
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
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Lionel Messi je u ponedjeljak navečer pogotkom protiv Austrije srušio još jedan rekord. 

Messi je njime stigao na 17 pogodaka na Svjetskom prvenstvu čime se odvojio od Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava.

Prvi pogodak na Svjetskim prvenstvima Messi je postigao 2006. kada je zabio protiv Srbije i Crne Gore, a nakon toga je zabijao još protiv Bosne i Hercegovine, Irana i Nigerije (2014. – dva pogotka, 2018. – jedan pogodak), Saudijske Arabije, Meksika, Australije, Nizozemske, Hrvatske i Francuske, kojima je zabio dva pogotka u finalu 2022.

Prije pogodaka protiv Austrije na ovom Svjetskom prvenstvu postigao je i tri pogotka protiv Alžira.

Dodajmo kako je Messi promašio jedanaesterac u 9. minuti. a pogodak u 38. bio mu je četvrti gol na ovom turniru čime je trenutačno najbolji strijelac na prvenstvu.

Svi golovi Lionela Messija na Svjetskim prvenstvima:

  • Srbija i Crna Gora - 2006.
  • Bosna i Hercegovina - 2014.
  • Iran - 2014.
  • Nigerija - 2014., 2018.
  • Saudijska Arabija - 2022.
  • Meksiko - 2022.
  • Australija - 2022.
  • Nizozemska - 2022.
  • Hrvatska - 2022.
  • Francuska - 2022.
  • Alžir - 2026.
  • Austrija - 2026.

Lionel MessiSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaAustrijska Nogometna ReprezentacijaMiroslav Klose
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