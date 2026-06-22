Messi srušio Klosea i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena: Evo kome je sve zabijao

Lionel Messi je u ponedjeljak navečer pogotkom protiv Austrije srušio još jedan rekord.

Messi je njime stigao na 17 pogodaka na Svjetskom prvenstvu čime se odvojio od Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava.

Prvi pogodak na Svjetskim prvenstvima Messi je postigao 2006. kada je zabio protiv Srbije i Crne Gore, a nakon toga je zabijao još protiv Bosne i Hercegovine, Irana i Nigerije (2014. – dva pogotka, 2018. – jedan pogodak), Saudijske Arabije, Meksika, Australije, Nizozemske, Hrvatske i Francuske, kojima je zabio dva pogotka u finalu 2022.

Prije pogodaka protiv Austrije na ovom Svjetskom prvenstvu postigao je i tri pogotka protiv Alžira.

Dodajmo kako je Messi promašio jedanaesterac u 9. minuti. a pogodak u 38. bio mu je četvrti gol na ovom turniru čime je trenutačno najbolji strijelac na prvenstvu.

Svi golovi Lionela Messija na Svjetskim prvenstvima:

Srbija i Crna Gora - 2006.

Bosna i Hercegovina - 2014.

Iran - 2014.

Nigerija - 2014., 2018.

Saudijska Arabija - 2022.

Meksiko - 2022.

Australija - 2022.

Nizozemska - 2022.

Hrvatska - 2022.

Francuska - 2022.

Alžir - 2026.

Austrija - 2026.