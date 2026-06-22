Zvijezda Manchester Uniteda (28) završava karijeru nakon prvenstva?

Maroko trenutno igra možda i najbolji nogomet na prvenstvu. Afrička reprezentacija dominirala je i protiv Škotske i protiv Brazila, a uoči posljednjeg kola i utakmice protiv Haitija već je osigurala plasman u sljedeću fazu natjecanja.

Veliku ulogu u sjajnim igrama momčadi, koja je na prošlom prvenstvu završila na četvrtom mjestu nakon poraza od Hrvatske, ima i branič Manchester Uniteda Noussair Mazraoui, koji je posljednjom izjavom šokirao nogometni svijet. Naime, bivši igrač Ajaxa i Bayerna rekao je kako postoji mogućnost da se nakon završetka Svjetskog prvenstva oprosti od nogometa jer se želi u potpunosti posvetiti vjeri.

„Možda ću završiti nogometnu karijeru nakon Svjetskog prvenstva. Život je kratak. Želim naučiti Kuran napamet i jednog dana postati imam“, rekao je Mazraoui, a prenosi Fabrizio Romano.

Bio bi to jedan od najšokantnijih završetaka karijere u posljednjih nekoliko godina, ali i jedan od rijetkih slučajeva u kojem bi se igrač povukao dok je potpuno zdrav i na vrhuncu karijere.

Mazraoui može igrati na svim pozicijama u obrani, iako mu je primarna uloga desni bek, mjesto koje u reprezentaciji drži kapetan Achraf Hakimi. Zbog toga za Atlaske lavove, za koje je upisao 47 nastupa, uglavnom igra na lijevoj strani obrane.

Na klupskoj razini nastupa za engleskog velikana Manchester United. Prošle sezone upisao je 20 nastupa u svim natjecanjima.