Bomba iz Italije: Engleski velikan želi Martina Baturinu?

Manchester United zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca i člana talijanskog prvoligaša Coma Martina Baturinu, objavio je talijanski Sky Sports.

Baturina se nalazi u sjajnoj formi, oduševljavao je nastupima za Como u drugom dijelu prošle sezone, a sada se nalazi s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, gdje je postigao sjajan gol u porazu Vatrenih od Engleske u prvom kolu skupine L.

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Baturina je zahvaljujući sjajnim nastupima privukao veliku pažnju brojnih europskih klubova, a posljednja momčad koja je za njega poslala ponudu bila je engleska Aston Villa koja je Comu navodno ponudila između 50 i 55 milijuna eura za njegov transfer. No, to je odbijeno.

Situaciju pozorno prati i njemački div Bayern München, a u prošlosti ga je pokušao dovesti i Leeds United. U Manchesteru ga vide kao idealno rješenje za rekonstrukciju momčadi pod novim trenerom Michaelom Carrickom, pogotovo jer se očekuje odlazak Marcusa Rashforda.

Talijanski klub, koji će sljedeće sezone igrati Ligu prvaka, ne namjerava lagano pustiti Baturinu i navodno za njegov transfer traže čak 80 milijuna eura.

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