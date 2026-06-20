U ključnoj utakmici pravdu nam dijeli mladi Gabonac, Modrić je od njega stariji sedam godina

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) odredila je kako će pravdu na utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva 2026. između Hrvatske i Paname dijeliti Pierre Ghislain Atcho. Ovaj 33-godišnji Gabonac, jedan od najperspektivnijih afričkih sudaca, vodit će dvoboj na BMO Fieldu u Torontu. To će mu biti drugi nastup na Mundijalu nakon što je već sudio utakmicu između Norveške i Iraka.

Zavidan uspon na sudačkoj sceni

Atcho se na FIFA-inoj listi međunarodnih sudaca nalazi od 2018. godine i u relativno kratkom roku stekao je povjerenje vodećih nogometnih organizacija. Njegov put obilježen je suđenjem na najvišoj razini afričkog nogometa. Dijelio je pravdu u finalu CAF Superkupa 2023., vodio je uzvratnu utakmicu finala CAF Kupa konfederacija 2026. u Kairu, a bio je i glavni arbitar polufinala Afričkog kupa nacija 2025. između Senegala i Egipta. Iskustvo je skupljao i na turnirima za mlađe uzraste, poput Svjetskog prvenstva U-17 te Afričkog kupa nacija U-20, gdje je stigao do polufinala. Njegovi pomoćnici u Torontu bit će sunarodnjaci Boris Ditsoga i Amos Abeigne.

Autoritet nad starijima od sebe

Ono što ovu sudačku delegaciju čini posebno zanimljivom jest činjenica da je Pierre Atcho, rođen 10. listopada 1992., mlađi od nekolicine ključnih hrvatskih reprezentativaca. Kapetan Luka Modrić, rođen 9. rujna 1985., od gabonskog je suca stariji točno sedam godina, jedan mjesec i jedan dan. Na popisu su i iskusni napadači Andrej Kramarić (19. lipnja 1991.) te Ante Budimir (22. srpnja 1991.), koji su od njega stariji više od godinu dana. Četvrti veteran u ovoj skupini je Ivan Perišić (2. veljače 1989.), koji u svojoj karijeri pamti gotovo četiri godine više od suca koji će mu dijeliti pravdu.