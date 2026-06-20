Marko otkrio najnovije informacije uoči ključne utakmice Vatrenih: 'Ne može Dalić pobjeći od toga'

Reporter RTL Danas Marko Vargek javio se iz baze hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Alexandriji i otkrio posljednje vijesti iz tqabora Vatrenih koji se pripremaju za utakmicu u drugom kolu protiv Paname, koja se igra u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu.

Marko, čeka nas Panama. O kakvoj se reprezentaciji radi?

"Panama još nema u svojoj povijesti pobjedu na Svjetskom prvenstvu., no prije pripremne utakmice s Meksikom nanizali su 13 utakmica bez poraza, bili su prvi u svojoj kvalifikacijskoj skupini. U nekim analizama stručnog stožera Panama je čak bolja i kvalitetnija od Gane. Radi se o momčadi koja ima želju, koja se bori za život u utakmici protiv Hrvatske, ali u analizama su zaključili da pada negdje u 60. minuti. Definitivno će se braniti u čvrstom bloku, a to je uvijek opasno. Opasne su utakmice u kojima Hrvatska upiše tri boda prije utakmice. Trebat će se potruditi pogotovo oko probijanja bloka jer vidjeli ste što se dogodilo na utakmici Španjolska - Zelenortski Otoci".

Zna li se onda koliko promjena radi izbornik Zlatko Dalić za Panamu?

"a razliku od prvenstva u Rusiji i Kataru gdje je Dalić standardizirao obranu u prvoj utakmici, ovdje je mala razlika. Kao da je malo stvari standardizirano u Hrvatskoj, događaju se promjene što malo brine. Što se tiče promjena za Panamu, Luka Vušković kojega smo dizali u nebesa sada ide na klupu, dvojba je koga će upariti sa Šutalom u stoperskom paru - Pongračića ili Ćaletu-Cara? Dakle, Gvardiol lijevo, Stanišić desno i pitanje je tko će biti uz Modrića u formaciji 4-2-3-1, hoće li to biti Sučić ili Kovačić? To otvara pitanja i za dalje, Martin Baturina svakako će biti na poziciji desetke, lijevo Perišić, desno se otvara pozicija za pravo krilo poput Marca Pašalića, možda Marija Pašalića, možda će Andrej Kramarić zaigrati na toj poziciji...Budimir sigurno počinje. Dakle, 4-2-3-2, ne može Dalić pobjeći od formacije koja mu je donosila uspjehe".

Bi li Dalić senatore trebao staviti na klupu protiv Paname? 'To je najteže i može biti pogubno'