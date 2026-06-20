Vahid Halilhodžić: 'Hrvatska me razočarala protiv Engleske, a BiH igra predefanzivno'

Vahid Halilhodžić, bivši nogometni trener, u razgovoru za Net.hr komentira nastupe reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Bez dlake na jeziku, popularni Vaha secira teški poraz BiH od Švicarske 4-1, ali i razočaravajuću igru Hrvatske protiv Engleske i poraz Vatrenih 4-2, ponudivši svoje viđenje ključnih problema i daljnjih izgleda za prolazak skupine.

Poraz je previsok, ali šanse za prolaz i dalje postoje'

Počinjeno s Bosnom i Hercegovinom. Kako ste vidjeli težak poraz BiH protiv Švicarske 4-1 i što je bilo ključno?

"Bosna i Hercehovina je dobila četiri gola u 20 minuta i to sve govori. Promjene koje je napravio izbornik Švicarske Murat Yakin bile su pogubne za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Upravo ti igrači koji su ušli napravili su razliku na terenu, postizali golove. Međutim, mislim da je tako visok poraz ipak previše, previsok, s obzirom na igru koju je pružila Bosna i Hercegovina. Sve se riješilo u zadnjih 20 minuta. Bosna i Hercegovina se dobro branila i dobro je funkcionirala sve do te završnice utakmice. Može se tako reći da je strategija BiH bila da se dobro obrani i da se u nekim kontranapadima i brzim napadima nešto napravi. Ja mislim da su veliku nadu polagali u prekidima igre, iz kornera i slobodnih udaraca. To je jedanput uspjelo, ne može svaki put. Za mene je problem što BiH nema kvalitetu same igre, nema volumen igre dovoljno jak da ugrozi protivnike. Kad ti ugroziš protivnika jedanput-dvaput, onda se i on više orijentira na obrambene zadatke. Švicarska je stalno imala posjed, nadmoćniji su u tom segmentu bili i to je nagovještavalo da bi se nešto ružno moglo dogoditi Bosni i Hercegovini u utakmici protiv Švicarske", tvrdi Vahid Halilhodžić.

Želite reći da BiH na ovom SP-u igra previše defanzivno?

"Tako je. Samo obranom na SP-u ne možeš doći do rezultata. Možeš jednom u jednoj utakmici, možda, ali ne stalno. Jer, kad igraš protiv suparnika koji napada, koji želi zabiti, kad - tad će ti zabiti. Smatram da je Bosna i Hercegovina trebala više pozornosti posvetiti posjedu. Teško mi je govoriti o tome što je izbornik Sergej Barbarez htio, kao što mi je teško pričati i o stanju u momčadi jer nisam unutra, na izviru informacija. Teško mi je reći kakva je situacija s Edinom Džekom, jednim od glavnih aduta, ali jasno je kako se BiH opredijelila samo na obranu. Igrači Bosne i Hercegovine se moraju više dodavati, da lopta više ide od igrača do igrača. Jedan - dva dodira, malo zavrti, razvuci. Time bi natjerali Švicarce da trče na loptu. Takav način igre nudi mogućnost da kad Švicarska vrši presing, da se da jedna duga lopta u dubinu, što bi mogla biti prilika za postizanje gola. Bosna i Hercegovina se puno posvetila obrambenim zadacima, puno previše. Znamo da je BiH jaka u prekidima, ali nije protiv Švicarske uspjela ništa u tom segmentu napraviti. Bosna i Hercegovina se samo branila. Ne možeš tako do rezultata. Igrači Švicarske su bili prebrzi i iskoristili svoje prilike. Međutim, i pored ovog visokog poraza, šanse da se plasira su ostale prisutne. Treba pobjeda protiv Katara, vjerojatno kao bolja trećeplasirana ekipa, da se plasira u sljedeću fazu natjecanja", govori Vaha.

'Hrvatska me razočarala, obrana nije funkcionirala'

Idemo na Hrvatsku. Je li vas razočarala Hrvatska protiv Engleske?

"Je, razočarala me, moram biti iskren i to reći. Malo je razočaranje bilo ono što je Hrvatska pružila u dvoboju protiv Engleske. Da, ja sam očekivao više. Malo organiziranije, posloženije defanzivno. Kad ti primiš četiri gola i kad si u najmanju ruku još mogao primiti četiri, znači da defanzivno taj blok nije funkcionirao kako treba. Bilo je tu više problema od samo prekida, vidjeli smo stvarno svašta. Engleska je toliko dominirala, bila je jača, dinamičnija, agresivnija, fizički spremnija. Ponovno najbolji igrač je bio Livaković, a kad je golman najbolji pojedinac, to nikako nije dobro. Da nije bilo Livakovića, pobjeda Engleske bila bi znatno veća. Četiri ili pet stopostotnih šansi je Livaković obranio, jedan na jedan. Ono što je pružila Hrvatska protiv Engleske je bilo razočaravajuće. Engleska je pružila dobru partiju. Iako je Hrvatska pružila dva divna gola poslije divnih akcija, to ipak nije bilo dovoljno. U obrani je bilo puno propusta. Očekivao sam više, posebno u obrambenim fazama igre. Jer, kad netko primi četiri gola i u najmanju ruku je mogao dobiti još četiri, znači da obrana nije bla dobra i blok nije funkcionirao kako treba. Blok je i prva i druga i treća linija, a blok Hrvatske nije bio dobar i u stanju sve zadatke protiv Engleske provesti u djelo. Čudno je i to što Hrvatska nije imala dobru skok igru u duelima, a inače ste dobri u tome. Kad vidim gol Kanea, sam je bio u zraku, neometan. To je malo čudno".

O Dalićevom povjerenju senatorima i nekorektnim kritikama Modriću

Da li Dalić malo previše robuje senatorima, je li ga strah posjesti ih na klupu i šansu dati onima koji su u boljoj formi?

"To tako izgleda čim dođe do jednog poraza, odmah se pita javnost, novinari, je li izbornik napravio dobro, treba li ovo, treba li ono, je li odabir igrača bio dobar, što je bilo, a što nije bilo dobro. Odmah je puno upitnika nad glavama... Gledajte, senatori Hrvatske poput Luke, Kovačića, Kramarića, Perišića, Livakovića su napravili fantastične uspjehe za Hrvatsku na dva SP-a. Dalić im je dao povjerenje, šansu, vjerovao im je i oni su mu povjerenje vratili na najbolji mogući način. Dalić najbolje zna što i kako. Teško je sa strane komentirati. Lako je napraviti analizu poslije poraza, komentirati iz fotelja, ali svi momci koji su u prošlosti za Hrvatsku dali puno na putu do srebra i bronce na SP-u, protiv Engleske nisu napravili punom tj nisu bili u formi i sad je drama. Zbog čega? To nije na meni da govorim niti ne znam jer, ponavljam, nisam unutra. I vidim sad da su strašne kritike upućene prema Luki Modriću, što smatram jako nekorektno prema jednom takvom igraču kao što je Modrić. Ne treba napadati senatore, nisu to zaslužili zbog svega što su dali. Modrić je napravio nesmotreno taj penal koji je možda stvorio pritisak na njega, međutim svi znamo tko je Luka Modrić, koliko je toga dao za Hrvatsku. U pripremnim je utakmicama Luka bio jedan od najboljih igrača Hrvatske. Normalno je očekivati da mu se da povjerenje, kao i ostalim senatorima. Dalić zna što radi, on zna u kakvom su stanju. Teško je to sa strane komentirati. Lako je napraviti analizu poslije utakmice i poslije poraza."

Pobjede u idućim utakmicama su imperativ

Hoće li Hrvatska izboriti nokaut fazu SP-a?

"Sada treba dvije utakmice dobiti da bi se plasirali. To neće biti lako. Nema puno više izbora niti prostora za kiks. Pobjede su imperativ. Morate pobijediti jednu i drugu utakmicu i ja mislim da ova ekipa Hrvatske ima kvalitetu za to. Protiv Paname morate imati visok blok, napraviti presing visoko, da što prije postignete gol. Koliko je Hrvatska u ovom momentu spremna, to će se najbolje vidjeti u utakmicama koje vam slijede. Cijela Hrvatska i svi navijači Hrvatske se pitaju kako će Hrvatska igrati, tko će igrati. Dalić ima dovoljno iskustva i stručni stožer s kojim sve analizira. Zna sve informacije, ima najbolji uvid u sve, koji sistem, kako. U srijedu je utakmica protiv Paname. Tad ćemo dobiti sve odgovore o Hrvatskoj", zaključio je Vahid Halilhodžić.

Unatoč oštroj analizi i kritikama na račun igre, Vahid Halilhodžić ostavlja prostora za optimizam. Smatra da i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i reprezentacija Hrvatske i dalje imaju kvalitetu i priliku izboriti nastavak natjecanja, no za to će biti potrebna znatno bolja izdanja u ključnim utakmicama koje slijede za obje selekcije.